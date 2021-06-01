07:46 (мск), источник: РБК
Количество невыездных из-за долгов россиян сократилось на 2 млн
Свыше 5 млн россиян находятся в списках невыездных
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«На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации <…> составило 5,1 млн», — сообщили в ФССП.
Лидером по числу невыездных стал Краснодарский край, там выехать за границу не могут
На втором месте находится Башкирия, где количество невыездных должников составляет 360,5 тыс. Третье место заняла Москва — 227,6 тыс.
«По состоянию на 1 мая 507,5 тыс. постановлений действовало в отношении должников по алиментным обязательствам», — сообщили в службе.
По состоянию на 1 апреля не могли выехать за границу