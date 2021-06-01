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12:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый богатый человек России назвал способ снизить цены на квартиры

Стабилизировать цены на жилье в России можно за счет адресной поддержки строительной отрасли, в частности, позволив металлургическим компаниям заключать прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками. Этот способ агентству «Интерфакс» назвал глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

Источник: РИА "Новости"

По мнению миллиардера, следует договориться о том, чтобы металлурги поставляли свою продукцию строительным компаниям напрямую — «по госзаказу или иной выбранной правительством схеме». «Таким образом, мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них — и обычных людей», — пояснил самый богатый человек страны.

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Потанин полагает, что проблема удорожания жилья должна быть решена так же, как ранее была ликвидирована проблема роста цен на бензин: власти и нефтяные компании договорились о том, что поставки на заправки будут осуществляться по стабильным, невысоким ценам.

«Здесь надо поступить таким же образом, — подчеркнул предприниматель. — Нужно, чтобы эти деньги быстрее дошли до человека, покупающего квартиру. Это же главная задача: сделать так, чтобы рост цен на металлы не отразился на конкретных людях, покупающих жилье в ипотеку». «Норникель» готов к заключению таких прямых договоров, указал Потанин.

Владимир Потанин был признан самым состоятельным россиянином в минувшем мае. Состояние Потанина насчитывает 32 миллиарда долларов, при этом, по данным Bloomberg, с начала 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал чуть больше 2 миллиардов.

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