Мантуров объяснил рост цен в магазинах большим объемом ликвидности

«То, что происходит с ценами сегодня — это не совсем пандемия, это последствия напечатанного кое-где большого количества ликвидности», — заявил он на Неделе ретейла.
Минпромторг отмечает, что ситуация с ценами на продукты достаточно стабильна. «Мы видим, что ситуация более-менее стабильная, и мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет более-менее сохраняться в будущем», — сказал он.
«Что касается регулирования цен, я абсолютно согласен с Яном [Дюннингом, президент «Магнита"], что заигрываться в эту историю не нужно и это была вынужденная мера», — сказал он.
Ранее Минсельхоз РФ говорил, что ожидает умеренной ценовой динамики основных категорий продовольствия в 2021 году, она останется в пределах общей инфляции.
В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года, затем они были продлены до 1 июня по сахару и до 1 октября по маслу.