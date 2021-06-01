Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как отдыхаем в июне 2021 года В июне россияне празднуют День России, поэтому в этом месяце больше нерабочих дней
Фоторепортажи
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
20Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
12:18 (мск), источник: ТАСС

Мантуров объяснил рост цен в магазинах большим объемом ликвидности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рост цен в магазинах связан не столько с пандемией, сколько с большим объемом ликвидности, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.

Источник: Reuters

«То, что происходит с ценами сегодня — это не совсем пандемия, это последствия напечатанного кое-где большого количества ликвидности», — заявил он на Неделе ретейла.

Новость
Сделано в России: отечественные товары, покорившие мир

Минпромторг отмечает, что ситуация с ценами на продукты достаточно стабильна. «Мы видим, что ситуация более-менее стабильная, и мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет более-менее сохраняться в будущем», — сказал он.

«Что касается регулирования цен, я абсолютно согласен с Яном [Дюннингом, президент «Магнита"], что заигрываться в эту историю не нужно и это была вынужденная мера», — сказал он.

Ранее Минсельхоз РФ говорил, что ожидает умеренной ценовой динамики основных категорий продовольствия в 2021 году, она останется в пределах общей инфляции.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года, затем они были продлены до 1 июня по сахару и до 1 октября по маслу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
С авианосца, прибывшего продемонстрировать свою мощь у берегов России, так ни разу не взлетел ни один самолет
Потанин предложил способ снизить цены на квартиры
Счетная палата озвучила средний размер страховой пенсии
Вторая ракетка мира снялась с турнира после отказа от интервью
За сутки в России выявили 9,5 тысяч заразившихся COVID-19
Минтруд напомнил о короткой рабочей неделе в июне
Тест: хорошо ли вы помните героев советских мультфильмов?
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Назван способ получения компенсации по советским сберкнижкам
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Дети
Женщина родила три пары близнецов (фото) Пятеро из ее детей появились на свет в течение всего четырех лет
Леди
В гостях у 51-летней Наоми Кэмпбелл: вилла с тремя стенами Заглядываем на виллу легенды в Кении
Дом
8 дизайнерских интерьеров с кондиционерами
7 растений, которые можно не поливать месяц
Как выглядит огромный дом для семьи
4 способа пережить отключение горячей воды
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь