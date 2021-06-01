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12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний

Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке. База данных доступна на сайте регулятора. Как сообщил на пресс-конференции директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, сейчас в базу загружены данные более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Источник: Reuters

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. База будет постоянно обновляться.

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Как отметил Валерий Лях, в список попадают компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности. По его словам, регулятор предполагает, что в ЦБ могут обращаться лица по исключению их имен из списка.

«Будем рассматривать такие обращения», — заявил он, отметив при этом, что бывают случаи, когда, после того как ЦБ отреагировал на компанию, она убирает с сайта информацию о нелегальной деятельности, но продолжает ее проводить. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов также подчеркнул, что никто не мешает компаниям обратиться в суд, и Банк России будет там доказывать справедливость своего решения.

Кроме того, по словам Швецова, Банк России ведет переговоры с поисковыми сетями по маркировке сайтов компаний из списка. Он надеется, что этот вопрос решится в течение нескольких месяцев.

Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан», — цитируются в сообщении регулятора слова Сергея Швецова.

Полина Смородская

Во время загрузки произошла ошибка.
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