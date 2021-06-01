Россиян предупредили о подорожании пива после введения минимальной цены

О последствиях Ассоциация производителей пива (АПП) рассказала на сессии «Алкогольная продукция: совершенствование регулирования и борьба с нелегальным рынком» на форуме «Неделя ретейла 2021», сообщила «Секрету фирмы» пресс-служба организации.
В союзе считают, что установление минимальной розничной цены и введение маркировки пива в конечном счёте приведут к появлению нелегального рынка алкоголя.
«Введение МРЦ на фоне роста инфляции и снижающихся темпов роста реальных располагаемых доходов населения приведёт к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции для ряда социальных групп, что подтолкнёт их к переходу в нелегальный сегмент», — подчеркнул директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев, представляющий позицию ассоциации.
Производители подсчитали, что установление минимальной цены может увеличить стоимость пива для конечного потребителя на 5−10%.
Нелегальный рынок, в свою очередь, вырастет на 5−7% на фоне перехода покупателей на крепкий суррогатный алкоголь, что повысит риск отравлений. Сейчас объём нелегального рынка оценивается в 7−10% от общего показателя.
Негативно в ассоциации относятся и к маркировке пива, считая достаточным отслеживание продукции через систему ЕГАИС. По мнению производителей, цена инициативы окажется слишком высокой для представителей отрасли, а сам процесс замедлит линии на предприятиях, приведёт к падению объёмов и сокращению рабочих мест. Непосредственно из-за маркировки продукция для конечного потребителя подорожает на 10−15%, а государство потеряет до 30−40 млрд рублей.
В ассоциации уверены, что в совокупности установление минимальной цены и введение маркировки приведут к сокращению 187 000 рабочих мест, при этом 170 000 человек потеряют работу не в пивоваренной индустрии, а в смежных отраслях. В частности, пострадают сельхозпроизводители, операторы логистических услуг, производители солода, поставщики материалов и сырья и многие другие.
Ассоциация производителей пива выступила со своими идеями по развитию отрасли. В организации предложили:
В ассоциацию производителей пива входят «Балтика», Heineken и AB InBev Efes. Их доля на рынке, по оценке Nielsen, составляет около 70%. Ранее компании входили в Союз российских пивоваров, но покинули организацию из-за несогласия с введением минимальной розничной цены на пиво. Такое предложение союз направил в Минфин ещё в феврале 2020 года. Спустя год власти вернулись к обсуждению этого вопроса, писал «Коммерсантъ».
Минимальные цены грозят не только пиву, но и другим видам алкогольных напитков. В апреле стало известно, что Минфин выступает за установление МРЦ на всё спиртное в стране. Пока в России действуют минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28%.