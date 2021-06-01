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21:15 (мск), источник: Известия

Украина в 2020 году купила по реверсу 16 млрд кубометров российского газа

Вице-премьер России Александр Новак в ходе беседы с журналистами рассказал во вторник, 1 июня, что Украина в 2020 году купила у европейских стран по реверсу 16 млрд куб. м российского газа.

Источник: AP 2021

«(В 2020 году. — Ред.) осуществлялся транзит через территорию Украины российских энергоносителей в Европу и другие страны, что касается нефти — это порядка 13,5 млн т, что касается газа — это порядка 56 млрд куб. м газа», — отметил Новак.

По его словам, с учетом «новых договоренностей обратным реверсом тот же российский газ был закуплен Украиной из европейских стран, хотя физически он, естественно, был поставлен из России». Новак пояснил, что объем подобного реверса составил 16 млрд рублей.

По итогам 2020 года торговый оборот между РФ и Украиной составил около $10 млрд, рассказал Новак. Он также отметил, что из них $6,7 млрд составили различные товары и услуги из России на Украину.

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«В части энергетики могу привести такие цифры: в прошлом году мы поставили 9 млн т угля, из которых почти 80% было поставлено на металлургические предприятия, 20% — для энергетики Украины», — уточнил вице-премьер.

Кроме того, Новак рассказал, что энергосистемы стран продолжают работать в синхронном режиме. По его словам, в периоды сложных ситуаций стороны обеспечивают взаимные поставки электроэнергии.

«Например, в этом году из-за холодной зимы, которая была, мы уже поставили 2,5 млрд киловатт-часов электроэнергии на Украину, когда там был недостаток собственных мощностей, собственной электроэнергии», — пояснил вице-премьер.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия не намерена отказываться от поставок газа через Украину, так как в дальнейшем Москва ожидает роста транзита газа в Европу. Песков напомнил, что об этом уже говорил российский лидер Владимир Путин. Таким образом представитель Кремля ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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Украинский лидер в тот же день заявил, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) является главной козырной картой, которую Москва может разыграть против Киева. По его словам, после его завершения Россия якобы откажется от транзита газа в Европу через территорию Украины, что отразится на доходах страны.

При этом первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Известиям», что такое высказывание Зеленского говорит о том, что украинскому лидеру хочется напугать Запад «российской угрозой».

В конце 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт сроком на пять лет.

С 2015 года украинские власти отказались от прямых закупок российского газа и начали приобретать его в Европе. В Москве не раз отмечали, что, по сути, Украина просто перекупает российское топливо, и даже предложили дать Киеву скидку для возобновления прямых поставок.

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