Украина в 2020 году купила по реверсу 16 млрд кубометров российского газа

21:15 (мск), источник: Известия
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«(В 2020 году. — Ред.) осуществлялся транзит через территорию Украины российских энергоносителей в Европу и другие страны, что касается нефти — это порядка 13,5 млн т, что касается газа — это порядка 56 млрд куб. м газа», — отметил Новак.
По итогам 2020 года торговый оборот между РФ и Украиной составил около $10 млрд, рассказал Новак. Он также отметил, что из них $6,7 млрд составили различные товары и услуги из России на Украину.
«В части энергетики могу привести такие цифры: в прошлом году мы поставили 9 млн т угля, из которых почти 80% было поставлено на металлургические предприятия, 20% — для энергетики Украины», — уточнил
Кроме того, Новак рассказал, что энергосистемы стран продолжают работать в синхронном режиме. По его словам, в периоды сложных ситуаций стороны обеспечивают взаимные поставки электроэнергии.
«Например, в этом году
Ранее в этот день
Украинский лидер в тот же день заявил, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) является главной козырной картой, которую Москва может разыграть против Киева. По его словам, после его завершения Россия якобы откажется от транзита газа в Европу через территорию Украины, что отразится на доходах страны.
При этом первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Известиям», что такое высказывание Зеленского говорит о том, что украинскому лидеру хочется напугать Запад «российской угрозой».
В конце 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт сроком на пять лет.
С 2015 года украинские власти отказались от прямых закупок российского газа и начали приобретать его в Европе. В Москве не раз отмечали, что, по сути, Украина просто перекупает российское топливо, и даже предложили дать Киеву скидку для возобновления прямых поставок.