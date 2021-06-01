Новак заявил о сохранении Россией экономических связей с Украиной

По словам вице-премьера РФ, в прошлом году Россия поставила Украине разных товаров и услуг на $6,7 млрд. В частности, Украина получила около 9 млн тонн угля, а также порядка 3,5 млн тонн нефтепродуктов.
«Более того, у нас именно в России более 3 млн человек мигрантов из Украины, и они работают, зарабатывают здесь и какую-то часть заработанных средств отправляют в Украину. Это тоже движение денежных средств, взаимоотношения между нашими странами», — сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»).
По словам Новака, основными покупателями российской продукции являются крупные украинские госкомпании — в частности, «Центрэнерго» и «Энергоатом». В феврале 2021-го правительство РФ включило «Центрэнерго» в черный список в рамках расширения санкций против Украины.
Санкции подразумевают блокировку денежных средств и имущества на территории РФ, а также запрет на перевод средств и вывод капитала.
Как утверждает российский вице-премьер, также российскую продукцию покупают бизнесмены, «достаточно приближенные» к властям Украины. В их числе он назвал Рената Ахметова и Игоря Коломойского.
«Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают», — отметил Новак (цитата по ТАСС).
Он убежден, что торгово-экономические отношения России и Украины не должны использоваться в политических интересах. Александр Новак также заявил, что удивлен «агрессивной риторике» властей Украины и, в частности, их действиями в отношении главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Политика заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
«Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что, прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран. Несмотря на эту ситуацию, которая сегодня складывается между нашими странами, хочу подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся и сохраняется торгово-экономический оборот», — отметил господин Новак.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее выразил опасения, что Россия не продлит контракт на транзит газа в Европу через Украину после запуска трубопровода «Северный поток-2». Кремль заявил, что РФ не планирует отказываться от транзита через территорию Украины даже после окончания срока действия договора двух стран.