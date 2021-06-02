00:57 (мск), источник: Известия
Глава Минприроды заявил об обеспеченности России золотом на 40 лет
Запасов золота в России при текущем уровне добычи хватит примерно на 40 лет. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минприроды Александр Козлов.
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«Россия находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), по объемам добычи — на третьем после Китая и Австралии. Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет», — отметил министр.
При этом, по его словам, страна постоянно пополняет свою ресурсную базу: с 2010 года прирост запасов составил почти 6 тыс. тонн.
В последние 10 лет введены в эксплуатацию три крупных золоторудных месторождения: Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Республике Саха (Якутия), Вернинское в Иркутской области, а также ряд средних и мелких по запасам объектов в Хабаровском крае и Магаданской области, сообщил глава ведомства.
Кроме того, готовится к разработке уникальное месторождение Сухой Лог в Иркутской области и целый ряд крупных месторождений на Дальнем Востоке. Добыча золота в 2020 году составила 445 т. Это в 1,7 раза больше, чем 2010-ом.