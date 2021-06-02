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01:52 (мск), источник: Известия

В ЦБ дали совет россиянам по хранению сбережений

Запас денег на черный день или финансовая подушка безопасности — это резервный фонд гражданина, который в случае потери работы, болезни, незапланированных расходов может обеспечить существование на несколько месяцев без потери качества жизни, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Такая специфика диктует и способы размещения денег.

Источник: Известия

«Сбережения имеет смысл хранить в ликвидной и надежной форме, например, в виде банковского вклада (депозита), который предполагает государственные гарантии сохранности и защищает накопления от инфляции, или в виде ОФЗ — самых надежных бумагах на российском фондовом рынке», — заявили «Известиям» в ЦБ.

Там также отметили, что инвестирование не выступает способом сбережения, так как клиент всегда принимает на себя риск потери вложенных денег в случае неудачного развития событий на рынке.

По данным опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь», каждый четвертый обладатель накоплений в России держит в качестве отложенной суммы 50−100 тыс. рублей, а каждый шестой — свыше 500 тыс.

Лучший актив, хеджирующий россиянина от финансово-экономических неприятностей, — это золото, категоричен начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Так, с 1998 по 2020 год доллар к рублю вырос на 1000%, стоимость квартиры в Москве в среднем на 2500%, курс индекса Мосбиржи — на 2600%, а стоимость унции золота в рублях — на 5500%. При этом, по мнению эксперта, оптимальный размер накоплений зависит от статистики рынка труда и личного опыта каждого в поиске работы. Если, к примеру, по работу по специальности можно найти в течение года, то и желательный минимальный размер сбережений должен соответствовать годовому доходу, отметил он.

Сокращение доли людей, откладывающих деньги, в два раза связано с динамикой зарплат: в среднем по стране рост фонда оплаты труда в I квартале 2021 года составил лишь 3,5%, что почти в два раза ниже темпов инфляции, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. А в 13 регионах было зафиксировано падение фонда оплаты труда. Граждане встали перед выбором: сокращать уровень потребления в условиях, когда темпы роста цен существенно опережают динамику зарплат, или же раскупоривать кубышку. И накопления, пережившие коронакризис, пали жертвой кризиса экономического, констатировал эксперт.

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