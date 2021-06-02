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03:38 (мск), источник: Известия

Цены на отдых в России в июле-августе могут вырасти на 30%

Отдых на российских курортах во второй половине лета может подорожать на 20−30% из-за закрытого авиасообщения с Турцией и Египтом, считают опрошенные «Известиями» турагенты.

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Источник: Известия

Продление оперштабом запрета на авиасообщение с Турцией и курортами Египта приведет к дальнейшему повышению цен в российских местах отдыха, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Российские отельеры получили сигнал поднимать цены, потому что как минимум до конца июня рейсов в Турцию не будет. И, по всей видимости, не будет и Египта, потому что сроки обещали объявить во второй половине мая, а решения до сих пор нет», — сказал эксперт.

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По его мнению, цены на отечественных курортах на июль-август взлетят процентов на 20, и этот рост начнется уже сейчас. Туры на вторую половину лета, в частности, в Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик россияне бронируют в июне.

С этой оценкой согласился генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.

«Мест на российских курортах уже почти нет. Оперштабу обязательно нужно открывать какое-то массовое направление, чтобы у людей была возможность отдохнуть. Емкость курортов Краснодарского края и Крыма ограничена, они не вмещают всех желающих», — сказал он «Известиям».

Эта ситуация, безусловно, приведет к росту цен, — на 20−30%, особенно, на август, заметил эксперт. Именно на этот месяц в России приходится туристический пик сезона.

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