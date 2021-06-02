03:38 (мск), источник: Известия
Цены на отдых в России в июле-августе могут вырасти на 30%
Отдых на российских курортах во второй половине лета может подорожать на 20−30%
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Продление оперштабом запрета на авиасообщение с Турцией и курортами Египта приведет к дальнейшему повышению цен в российских местах отдыха, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
«Российские отельеры получили сигнал поднимать цены, потому что как минимум до конца июня рейсов в Турцию не будет. И, по всей видимости, не будет и Египта, потому что сроки обещали объявить во второй половине мая, а решения до сих пор нет», — сказал эксперт.
По его мнению, цены на отечественных курортах на
С этой оценкой согласился генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.
«Мест на российских курортах уже почти нет. Оперштабу обязательно нужно открывать
Эта ситуация, безусловно, приведет к росту цен, — на 20−30%, особенно, на август, заметил эксперт. Именно на этот месяц в России приходится туристический пик сезона.