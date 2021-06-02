Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 июняКоронация королевы, юбилей Маркиза де Сада, рождение Байконура и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
12:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В Петербурге стартует Международный экономический форум

В Санкт-Петербурге стартует главное экономическое событие в России с начала пандемии COVID-19 — Международный экономический форум (ПМЭФ). РИА Новости отмечает, что со 2 по 5 июня там соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.

Источник: РИА "Новости"

ПМЭФ пройдет при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности с учетом требований Всемирной организации здравоохранения.

Фоторепортаж
Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ

В рамках форума традиционно пройдут сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году одна из них будет посвящена рискам санкций для мировой финансовой системы и бизнеса. В ней, в частности, примут участие замминистра финансов Владимир Колычев, постпред Росси при ЕС Владимир Чижов, гендиректор Банка развития Катара Абдулазиз Нассер аль-Халифа. Еще одна «валдайская» сессия пройдет по теме «Право на частную жизнь в мире Big Data».

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что самой многочисленной из иностранных делегаций на ПМЭФ станет американская. Он уточнил, что делегации из США традиционно являются самыми крупными, а поскольку в Давосе «поговорить» не получилось, значит, теперь «все приедут сюда». «Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал он.

Страной-партнером форума в этом году выступает Катар. Более ста участников прибудут из Китая и Германии. «Из Великобритании, Франции, Италии много народу приедет. Много компаний приезжает. Деловая часть — больше 1200 компаний», — подчеркнул Белоусов.

Справка
Ответы на главные вопросы о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)Со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум. Что это такое, зачем он нужен и какие важные решения принимаются на этом мероприятии - читайте в нашем материале.
 В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу
В МИД увидели попытки США разжечь нервозность в России невыдачей виз
Песков пообещал разобраться с решением Судана по российской базе
Госдума запретила «галочки» с подвохом в кредитных договорах
Детям в России разрешат гостить у бабушек и дедушек
73% россиян одобрили идею получать деньги просто так
Бортпроводница поделилась лайфхаками для комфортного полета
В ЦБ дали совет россиянам по хранению сбережений
Сергей Шнуров объявил о создании новой группы
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Женщина избавилась от ожога неожиданным способом за сутки Она слишком много времени провела на солнце, но легко устранила последствия.
Кино
Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии Фильм «Хочу замуж» выйдет в прокат в День Святого Валентина
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Официально: Мэттью Перри расстался с невестой Пара была вместе около трех лет
Новости партнеров
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Помоги России - пройди простой опрос: твое мнение очень важно для нас
Асгардия даёт человечеству шанс выжить
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь