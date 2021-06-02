12:17 (мск), источник: Lenta.Ru
В Петербурге стартует Международный экономический форум
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ПМЭФ пройдет при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности с учетом требований Всемирной организации здравоохранения.
В рамках форума традиционно пройдут сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году одна из них будет посвящена рискам санкций для мировой финансовой системы и бизнеса. В ней, в частности, примут участие замминистра финансов Владимир Колычев, постпред Росси при ЕС Владимир Чижов, гендиректор Банка развития Катара Абдулазиз Нассер
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