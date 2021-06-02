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10:49 (мск), источник: Life.ru

Юрист рассказал, когда квартиру могут забрать за чужие долги

Речь идёт и о случаях дарения, и о сделках купли-продажи между должником и членами семьи, при этом оговаривается, что в ряде случаев не спасёт и брачный контракт.

Источник: РИА "Новости"

Квартиру в России могут забрать за долги родственника, если, к примеру, должник заранее переписал имущество, чтобы спрятать её от кредиторов. В таком случае сделка аннулируется, недвижимость возвращается прежнему владельцу и уходит с молотка. Но при том умысел должен быть доказан.

В случаях продажи родственнику по заниженной цене договор купли-продажи квартиры расторгается. Здесь уже на рассмотрение суда: в каких-то случаях может и 15% счесть недопустимым занижением, а иногда и 30% может посчитать нормальным. Также кредитор вправе обратиться с иском о требовании выделить долю из имущества супруга (речь о части общего имущества). Юрист отметил в интервью РИА «Новости», что в ряде случаев не спасёт и брачный договор.

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