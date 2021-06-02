10:49 (мск), источник: Life.ru
Юрист рассказал, когда квартиру могут забрать за чужие долги
Речь идёт и о случаях дарения, и о сделках
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Квартиру в России могут забрать за долги родственника, если, к примеру, должник заранее переписал имущество, чтобы спрятать её от кредиторов. В таком случае сделка аннулируется, недвижимость возвращается прежнему владельцу и уходит с молотка. Но при том умысел должен быть доказан.
В случаях продажи родственнику по заниженной цене договор