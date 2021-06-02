Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь», — сказал Чемезов.
По его словам, у России с США небольшой объем торговли, «поэтому и зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов».
«А европейцы ближе к нам, их экономика более завязана на российскую», — отметил глава «Ростеха».
Чемезов считает, что из-за санкций европейские страны лишаются возможности продавать свою продукцию в России и участвовать в совместных проектах. «Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», — заметил он.
«Американцы будут продолжать подобные действия, для того чтобы держать нас в тонусе. Не давать возможности развиваться и расширять круг наших партнеров», — считает Чемезов.
15 апреля США ввели против России новые санкции, обвинив Москву в попытке подрыва демократических выборов в США, причастности к хакерским атакам на инфраструктуру, транснациональной коррупции и нарушении территориальной целостности других стран. В частности, были введены дополнительные секторальные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ), которые запрещают американским финансовым институтам принимать участие в первичных размещениях этих инструментов, которые будут выпущены после 14 июня 2021 года.
Минфин США добавил в санкционный список несколько российских фирм и организаций технологического сектора, связанных, по мнению ведомства, со спецслужбами, а также крымских чиновников, симферопольское СИЗО № 1 и несколько новостных сайтов.
В середине мая Соединенные Штаты расширили ограничения против газопровода «Северный поток-2»: в санкционный список попали две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода. В то же время администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
По данным агентства Bloomberg, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита ЕС — США, который пройдет в Брюсселе 15 июня, накануне встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В этом проекте ЕС предложил Вашингтону действовать совместно для противостояния России и Китаю. 30 мая глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал ЕС ужесточить санкции против российских чиновников, но в то же время установить более тесные контакты с населением России и гражданским обществом, поддержав диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ. Он отметил, что у Москвы и Брюсселя сейчас «очень напряженные отношения».