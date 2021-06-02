Крупнейшие сделки на ПМЭФ

15:40 (мск), источник: ТАСС
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1. На ПМЭФ в 2013 году между «Роснефтью» и Китайской народной нефтегазовой компанией (CNPC) было заключено соглашение на долгосрочные поставки нефти на сумму в $270 млрд. Контракт предусматривает отгрузку в Китай 365 млн т нефти в течение 25 лет. Поставки начались в конце июля 2013 года.
2. В 2017 году на ПМЭФ был заключен меморандум о стратегическом партнерстве между немецкой Linde Group и группой компаний ТАИФ о строительстве нового комплекса по производству этилена на базе «Нижнекамскнефтехима». Инвестиции в проект составят $10 млрд. Также стороны подписали контракт на проектирование этого предприятия стоимостью около $1 млрд. Запустить производство планируется в 2022 году.
3. На ПМЭФ-2019 Ленинградская область подписала соглашение с ООО «Русхимальянс» по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе
4. В ходе ПМЭФ-2013 «Роснефть» заключила соглашение с польской компанией PKN Orlen S. A. на поставку в Чехию 8 млн т нефти по трубопроводу «Дружба» на сумму $7 млрд. Контракт изначально был заключен до 30 июня 2016 года, но с тех пор дважды продлевался и действует до 2022 года.
5. В ходе ПМЭФ-2018 «Роснефть», ВЭБ и «ВЭБ-лизинг» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по долгосрочному лизингу оборудования для добычи. Объем финансирования составил $6,5 млрд (400 млрд рублей).
6. В 2016 году на ПМЭФ Газпромбанк и азербайджанская госнефтекомпания ГНКАР подписали меморандум о финансировании проекта газоперерабатывающего комплекса в Гарадаге (Азербайджан) в размере до $5 млрд. В настоящее время ГНКАР завершает юридическую подготовку начала строительства предприятия.
7. На ПМЭФ-2016 Минпромторг и «Еврохим» подписали три соглашения о создании химических производств на $4,5 млрд (287 млрд рублей). В рамках данных договоренностей были построены калийный комбинат в г. Усолье (Пермский край),
8. На ПМЭФ-2018 было подписано соглашение о намерении по кредиту на сумму $4,5 млрд (278 млрд рублей) на строительство железнодорожной магистрали Белкомур (Белое море — Коми — Урал), реализуемого одноименной межрегиональной компанией. Планируется, что Евразийский банк развития выделит синдицированный кредит. В конце 2019 года проект вошел в правительственный план развития инфраструктуры Северного морского пути. Строительство еще не начато.
9. В 2017 году Росатом подписал с Корпорацией атомной энергии Индии контракт стоимостью $4,2 млрд (239,4 млрд рублей) на строительство двух новых энергоблоков АЭС «Куданкулам». Их ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.
10. В 2007 году в рамках ПМЭФ было подписано соглашение между «Аэрофлотом» и компанией Boeing о поставке 22 дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Стоимость сделки на тот момент составляла $3,6 млрд (к 2016 году выросла до $4,8 млрд). Поставки должны были начаться в 2014 году, однако были отложены сначала
11. На ПМЭФ в 2008 году девелоперская «Группа компаний «ПИК» подписала с управляющей компанией «Морской фасад» соглашение о строительстве 1,3 млн кв. м жилья на намывных территориях в
12. В 2014 году на ПМЭФ было заключено соглашение по формированию инвестиционного проекта между правительством Нижегородской области и Федеральным центром проектного финансирования (дочерняя структура ВЭБ) на строительство моста через Волгу в районе пос. Подновье. Общая стоимость проекта оценивалась в $3 млрд (около 100 млрд рублей). Планировалось, что конкурс на строительство будет проведен в 2015 году, однако он так и не состоялся. В мае 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что мост будет построен и после ввода в эксплуатацию станет платным. В настоящее время проект остается замороженным.
13. На форуме в 2014 году правительство
14. В 2019 году на ПМЭФ было подписано соглашение между Ростовской областью и «Юг-Энерго» о модернизации Новошахтинского завода нефтепродуктов. Планируется, что она завершится к концу 2020-х годов. Общая сумма инвестиций — $2,7 млрд (177 млрд рублей).
15. На ПМЭФ-2019 был подписан меморандум о намерениях между Ленинградской областью и «Еврохимом» по строительству нового завода аммиака и карбамида в Кингисеппе «Еврохим-Северо-Запад-2». Срок запуска завода — 2023 год. Объем финансирования — $2,5 млрд (163 млрд рублей).
16. В 2019 году ВЭБ. РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital российского бизнесмена Глеба Фетисова подписали соглашение о строительстве
17. На ПМЭФ-2017 был подписан договор о строительстве новой платной скоростной автодороги в
18. На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала с 12 монгольскими
19. В 2016 году на ПМЭФ российский оператор сотовой связи МТС и шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подписали несколько соглашений о поставке программного обеспечения и контракт на развитие сетей. Общий объем — около $2 млрд (€1,82 млрд).
20. На ПМЭФ в 2014 году государственная компания «Автодор» подписала соглашение со «Стройгазконсалтингом» о строительстве первого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Стоимость соглашения составила порядка $1,8 млрд (57,54 млрд рублей). В августе 2015 года «Стройгазконсалтинг» передал обязательства компании «Крокус интернешнл». Хотя движение по другим платным участкам ЦКАД уже открыто, первый пусковой комплекс трассы планируется сдать летом 2021 года.