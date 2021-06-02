Набиуллина заявила о способности России выдержать все санкции

По словам Набиуллиной, именно непрерывное давление Вашингтона сказалось на том, что денежно-финансовая, фискальная и макроэкономическая политики в России остаются довольно консервативными. Ввиду того что санкции могут быть связаны с разными причинами, к ним надо быть постоянно готовыми.
Глава ЦБР заметила, что непрерывная работа по защите ограничительных мер привела к тому, что российские резервы более разнообразны, чем резервы других стран, а проводимая политика дедолларизации снимает часть валютных рисков.
В том же интервью Набиуллина назвала цифровой рубль будущим российской финансовой системы, так как он закроет потребность в быстрых и дешевых платежных системах. Его развитие, подчеркнула глава ЦБ, коррелирует с развитием цифровой экономики.
США должны ввести очередные санкции в отношении России не позднее среды, однако Белый дом имеет право отложить их. Не исключено, что решение будет принято после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия должна быть готова к новым санкциям Запада, причем в максимально жестком виде их можно будет считать войной. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин указал, что в России уже имеется план действий при блокировке расчетов в долларах.