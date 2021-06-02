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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минэнерго исключил введение прогрессивного тарифа на электроэнергию

Введение прогрессивной шкалы энерготарифов в России для населения в настоящий момент не планируется в связи с падением доходов граждан на фоне пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«В регионах есть такой опыт, но вообще сейчас непростое время — COVID-19, многие остались без работы, потеряли доходы, а рост тарифов для тех, кто потребляет больше 100−150 кВт•ч, ситуацию только усугубит», — сказал Шульгинов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, сейчас необходимо определиться с адресной поддержкой населения.

Также глава Минэнерго исключил сверхнормативный рост тарифов на электроэнергию из-за установки «умных» счетчиков. По его словам, закон об «умных» счетчиках в первую очередь направлен на снижение социальной нагрузки и снятие ответственности с потребителей за организацию учета.

В апреле Союз потребителей России направил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение ввести более высокие тарифы на электроэнергию для тех, кто потребляет больше нормы. За ориентир предлагалось взять 100 кВт•ч при среднем потреблении в России 90 кВт•ч на человека в месяц. В Союзе полагают, что таким образом в России удастся решить проблему перекрестного субсидирования, когда бизнес компенсирует заниженные тарифы населения. В правительстве подтвердили получение письма и пообещали его рассмотреть. Ранее регулятор энергорынков предложил новый механизм расчета цен на энергомощность в Калининградской области, чтобы не допустить скачка тарифа из-за колебаний объемов экспорта электроэнергии в Литву.

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