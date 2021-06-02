Глава Минэнерго исключил введение прогрессивного тарифа на электроэнергию

«В регионах есть такой опыт, но вообще сейчас непростое время — COVID-19, многие остались без работы, потеряли доходы, а рост тарифов для тех, кто потребляет больше 100−150 кВт•ч, ситуацию только усугубит», — сказал Шульгинов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, сейчас необходимо определиться с адресной поддержкой населения.
В апреле Союз потребителей России направил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение ввести более высокие тарифы на электроэнергию для тех, кто потребляет больше нормы. За ориентир предлагалось взять 100 кВт•ч при среднем потреблении в России 90 кВт•ч на человека в месяц. В Союзе полагают, что таким образом в России удастся решить проблему перекрестного субсидирования, когда бизнес компенсирует заниженные тарифы населения. В правительстве подтвердили получение письма и пообещали его рассмотреть. Ранее регулятор энергорынков предложил новый механизм расчета цен на энергомощность в Калининградской области, чтобы не допустить скачка тарифа из-за колебаний объемов экспорта электроэнергии в Литву.