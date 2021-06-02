13:01 (мск), источник: Смотрим
Госдума запретила «галочки» с подвохом в кредитных договорах
Новый закон защитит заемщиков от скрытых услуг, навязанных при заключении кредитного договора.
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Документ принят в первом чтении 9 марта. Банки при печати бланков заранее проставляют типографским способом «крестики» (X) или «галочки» (V) в графах кредитных договоров, что означает согласие заемщика на предложенные условия кредитования или дополнительные услугиг, например, страхования. Заемщк переплачивает в итоге, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика.
Законопроект обязывает банки предоставлять договоры, в которых граждане сами смогут проставлять «галочки» или «крестики» в знак согласия с условиями договора. Суды при рассмотрении таких дел будут учитывать подобные «махинации» банков и занимать сторону заемщика.