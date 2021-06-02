«Никогда не видел ничего подобного»: Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги

Гендиректор Tesla Илон Маск назвал проблему поставок «самым большим вызовом» для компании, особенно в случае с чипами. Об этом он написал в Twitter.
Маск отметил, что «никогда не видел ничего подобного». Страх остаться без чипов, по его словам, заставляет компании заказывать больше, чем нужно. «Это как дефицит туалетной бумаги, но эпических масштабов», — заявил миллиардер. Однако речь не идет о долгосрочной проблеме, добавил он.
Tesla рассматривает возможность купить собственную фабрику по производству чипов, сообщали осведомленные источники Financial Times. По их словам, компания также обсуждает с отраслевыми операторами в Южной Корее, США и на Тайване покупку чипов авансом, чтобы обеспечить себе гарантированные поставки компонентов в будущем.
Из-за проблем с поставками, в особенности из-за роста стоимости материалов для производства, Tesla повысила цены на свои электромобили, отмечал Маск. Другие автопроизводители из-за дефицита убирают из машин системы навигации и устройства для наблюдения за слепыми зонами, писал Bloomberg.
Дефицит полупроводников в этом году будет стоить автомобильной индустрии $110 млрд потерянной прибыли, сообщила в середине мая консалтинговая компания AlixPartners. Еще в конце января она оценивала этот показатель в $61 млрд.