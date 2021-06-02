Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей Ювелирные изделия были украдены во время чемпионата мира по футболу 2018 года
Фоторепортажи
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
11Как выглядят и где находятся самые интересные крепости России
15:09 (мск), источник: Forbes

«Никогда не видел ничего подобного»: Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги

Нехватка микросхем — это «как дефицит туалетной бумаги, но эпических масштабов», заявил Илон Маск. Он назвал проблему с поставками «самым большим вызовом» для Tesla.

Источник: Reuters

Гендиректор Tesla Илон Маск назвал проблему поставок «самым большим вызовом» для компании, особенно в случае с чипами. Об этом он написал в Twitter.

Маск отметил, что «никогда не видел ничего подобного». Страх остаться без чипов, по его словам, заставляет компании заказывать больше, чем нужно. «Это как дефицит туалетной бумаги, но эпических масштабов», — заявил миллиардер. Однако речь не идет о долгосрочной проблеме, добавил он.

Новость
Цены на технику вырастут на 20-30%. К чему приведет дефицит полупроводников

Tesla рассматривает возможность купить собственную фабрику по производству чипов, сообщали осведомленные источники Financial Times. По их словам, компания также обсуждает с отраслевыми операторами в Южной Корее, США и на Тайване покупку чипов авансом, чтобы обеспечить себе гарантированные поставки компонентов в будущем.

Из-за проблем с поставками, в особенности из-за роста стоимости материалов для производства, Tesla повысила цены на свои электромобили, отмечал Маск. Другие автопроизводители из-за дефицита убирают из машин системы навигации и устройства для наблюдения за слепыми зонами, писал Bloomberg.

Дефицит полупроводников в этом году будет стоить автомобильной индустрии $110 млрд потерянной прибыли, сообщила в середине мая консалтинговая компания AlixPartners. Еще в конце января она оценивала этот показатель в $61 млрд.

TSLA Котировки акций от TradingView

Александр Пятин

 Рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет — 2021
Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2021. Рейтинг Forbes
Экологи пытаются остановить строительство «Северного потока-2»
73% россиян одобрили идею получать деньги просто так
Какие страны принимают туристов из России официально
Детям в России разрешат гостить у бабушек и дедушек
В Москве обокрали сидевшего на параде рядом с Путиным ветерана
Мальчик пожертвовал уникальной коллекцией ради лечения щенка
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары Это вовсе не новое хобби
Авто
Новые «Мерседесы» и особый гараж ФСО: что привезли в Питер На Петербургском международном экономическом форуме устроили автомобильную выставку
Кино
Алена Яковлева отмечает 60-летие Народная артистка РФ рассказала, как планирует отмечать день рождения
Новости партнеров
Будущее страны - дело каждого. Твои ответы на опрос помогут
Давай изменим Россию вместе: пройди маленький опрос, помоги Родине
Помоги сделать свою страну лучше - пройди короткий опрос
Прими участие в опросе, чтобы Россия стала лучше
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Официально: Мэттью Перри расстался с невестой Пара была вместе около трех лет
Дом
Крутые гаджеты, которые пригодятся в любом доме (фото)
Как выглядит маленькая функциональная квартира
Оформляем диван на подоконнике: 6 советов
7 интерьером с летним настроением
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь