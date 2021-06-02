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18:00 (мск), источник: BFM.ru

Петербургский международный экономический форум начал работу

Представители деловых кругов съехались в Северную столицу, чтобы обсудить ключевые экономические вопросы. Центральным событием станет участие Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

В среду, 2 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум. В этом году он проходит в очном формате.

После годового перерыва из-за пандемии цены на участие сильно выросли. Билет класса премиум стоит до миллиона рублей. Ранее на это обратила внимание омбудсмен малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Она должна была выступить на одной из сессий, но оказалось, что спикерам тоже придется заплатить.

Подскочил ценник и на еду. Ксения Собчак опубликовала меню из буфета форума. В этом году гостям предлагают бизнес-ланч из четырех видов меню за 3800 рублей, и неважно, заказал ли участник плотный обед или только чашку зеленого чая.

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Комментирует директор по маркетингу Business FM Павел Миронов, который находится на форуме: «“Росконгресс” ежегодно и на Петербургском международном экономическом форуме, и на других мероприятиях, которые он проводит, для участников форума организует глобальный ресторан. На ПМЭФ он называется ресторан “Форум”, в котором представлены меню разных кухонь мира: итальянская, паназиатская, которые фиксированы в своем наборе и опциях — это обеспечено для того, чтобы участник форума пришел перекусить, не тратил время на ожидание того, что он хочет. Там нет большого меню, нет выбора из 20 видов салата, горячего и супов. Это сделано для того, чтобы участнику было удобно перекусить разными видами кухонь мира и пойти дальше заниматься своими форумными делами. На площадке “Форум” представлены также два ресторана: ресторан Memo (Санкт-Петербург) и Kuban Investment Restaurant — это площадка, на которой представлены все ее гастрономические изыски. В прошлые годы работал Раппопорт и его рестораны “Блок” и “Dr. Живаго”, в которых проводили мероприятия Сбербанк и другие крупные компании. И ресторан “Форум” был всегда, он есть на любых форумах, которые проводит “Росконгресс”, но цена выросла, очевидно, из-за специфических мер обеспечения ковидной безопасности в том числе на кухнях».

Но в формате «прийти и выпить чашку кофе и съесть бутербродик» — никогда таких историй на форуме не было.
Павел Миронов
директор по маркетингу Business FM
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Впрочем, не всех участников напугали цены. Впервые в нулевой день форума здесь так много людей, говорит обозреватель Business FM Иван Медведев, который работает на форуме: «Это, наверное, один из самых здоровых форумов если не за всю историю, то, по крайней мере, на моей памяти точно, поскольку участники форума проходили очень строгий ковид-отбор: все в обязательном порядке сдавали ПЦР-тестирование, у кого-то это получилось не очень удачно в плане того, что было потрачено много времени в очереди в понедельник, но во вторник коллеги, которые проходили тестирование 1 июня, говорили, что все прошло абсолютно спокойно, все сдавали тесты за пять-десять минут. Я в нулевом дне форума принимаю участие в первый раз, и мне сравнивать не с чем, но, как я успел пообщаться с уже более опытными участниками, все они говорят, что такого количества людей в нулевой день форума они еще не видели, и пока основная мысль, которая витает в воздухе, что люди за год пандемии, год Zoom истосковались по живому общению и приехали сюда сильно заранее, чтобы наконец-то увидеть друг друга в лицо, поговорить, пожать руку. Хотя здесь с этим тоже довольно строго, проверяют наличие масок на входе и так далее. Звездой как минимум первой половины стартового дня форума стал блогер, тиктокер Даня Милохин, который выступал в качестве спикера на одной из панелей. Он рассказывал о том, каково это быть блогером, что это на самом деле непросто и, самое главное, он отдает себе отчет в том, что это недолговечно. Все это проходило в приподнятом настроении, судя по кадрам. Организаторы говорят, что заполняемость зала на этой панели была стопроцентная, то есть интерес к этой дискуссии был максимальный. Но надо сказать, что Милохин, конечно, общего делового дресс-кода, присущего петербургскому форуму, не соблюдал: он сидел в кресле спикера в кроссовках, в широких спортивных штанах, оверсайз-рубашке, в кепке, с серьгами в ушах и так далее. В принципе, почти все участники этой панели выглядели более или менее так».

После выступления Милохина участники сессии обсудили инвестиции в TikTok-хаусы. TikTok- и YouTube-продюсер Ярослав Андреев, более известный как «Эльф-торговец» и основатель TikTok-хауса Dream Team, рассказал, что AliExpress интересовался покупкой его проекта по цене от 65 млн долларов.

В рамках ПМЭФ проходит Форум креативного бизнеса. Это первое подобное мероприятие, оно объединит более 200 экспертов со всего мира для обсуждения потенциала и перспектив креативных индустрий для экономики. Среди известных российских деятелей искусства, медиаменеджеров, журналистов и блогеров в программе заявлены Тимур Бекмамбетов, Тина Канделаки, Сергей Шнуров, Константин Богомолов, Ксения Собчак и другие.

Справка
Ответы на главные вопросы о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)Со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум. Что это такое, зачем он нужен и какие важные решения принимаются на этом мероприятии - читайте в нашем материале.
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