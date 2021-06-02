Немецкие экологи пытаются остановить строительство «Северного потока-2»

«Deutsche Umwelthilfe сегодня подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию “Северного потока 2” по соображениям защиты климата. Хотя трубопровод является крупнейшим проектом в сфере ископаемого топлива в Европе, влияние на климатические цели не проверялось в предыдущем процессе утверждения. В качестве альтернативы DUH подает заявку на компенсацию неудачной проверки в области защиты климата и приостановку дальнейшего строительства трубопровода на этот период», — говорится в заявлении (перевод «РИА Новости»).
Вместе с тем коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что строительство трубопровода будет завершено. «Газопровод будет готов», — сказал он.
Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас укладку трубы ведут два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна». В декабре 2019 года работы были приостановлены после решения швейцарской Allseas отказаться от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако впоследствии строительство было возобновлено. Проект планируется завершить к концу сентября 2021 года.
Президент США Джо Байден в конце мая назвал введение новых санкций против «Северного потока-2» контрпродуктивным. США отказались вводить ограничения против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Вместо этого Вашингтон ввел санкции против 13 судов, работающих над завершением проекта.