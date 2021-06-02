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16:36 (мск), источник: Forbes

Белоусов объяснил позицию по сверхдоходам металлургов после слов о «нахлобучивании»

Металлурги заплатили налоги именно с поднятых цен на продукцию, что в результате привело к дополнительным расходам бюджета, рассказал журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает корреспондент Forbes. Ранее чиновник призвал изъять у отрасли, получившей в 2020 году сверхдоходы из-за роста цен на внутреннем рынке, 100 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба Президента России

В понедельник, 31 мая, ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» заявила, что по итогам первого полугодия российский бюджет получит вдвое больше налогов, чем в 2020 году, — 200 млрд рублей.

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«Почему бы правительству не начать просто пользоваться этими деньгами?» — возмущался в разговоре с Forbes источник в одной из крупнейших бизнес-ассоциаций. Такую реакцию вызвала идея вице-премьера Андрея Белоусова об изъятии у металлургов дополнительно 100 млрд рублей — по его словам, крупнейшие российские металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, которых не хватило на запланированные госинвестиции и выполнение гособоронзаказа из-за роста цен на металлы.

«Они не сравнивали эти деньги с той прибылью, которую они получили, и с теми объемами дивидендов, которые они уже тоже выплатили», — сказал Белоусов в разговоре с Forbes в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Чиновник отметил, что у властей нет претензий к выплатам существующих налогов в отрасли, вопрос состоит в росте цен на внутреннем рынке.

Подняли цены и с этих поднятых цен заплатили налоги. Но они тем самым породили дополнительные расходы бюджета, вот и все — простая история. Нам эти дополнительные расходы бюджета надо откуда-то покрывать.
Андрей Белоусов
первый вице-премьер 

Белоусов добавил, что у правительства цель не «отобрать деньги» у бизнеса, а «вписать» в запланированный бюджет государственные проекты, например модернизацию Восточного полигона РЖД. Сам вопрос изъятия сумм и способы реализации такого решения в стадии обсуждения, заметил чиновник.

Теоретически, помимо НДПИ, например, возможны «китайские варианты» — дифференциации возврата НДС по экспорту, например. Только, еще раз говорю, из этого не вытекает, что мы это собираемся вводить, потому что это все вопрос еще обсуждаемый.
Андрей Белоусов
первый вице-премьер

Накануне, 1 июня, глава Минпромторга Денис Мантуров высказался против предложения Белоусова, рассказали источники Forbes, присутствовавшие на совещании. Вместо этого министр предложил вернуться к обсуждению скидок на металл для государственных строек.

По мнению вице-премьера, механизм скидок «не рыночный, абсолютно ручной»: «Я не говорю, что его быть не должно, я только хочу понять, как это работает». При этом такой вариант, если он поможет с ростом цен и будет работать не только в течение 2021 года, а дольше, будет только «приветствоваться», добавил чиновник.

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Мария Кокорева

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