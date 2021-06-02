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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоруссия получила от России второй транш кредита на $1 млрд

Министерство финансов Белоруссии сегодня, 2 июня, получило от России второй транш госкредита. Общая сумма кредита — $1 млрд, первый транш в размере $500 млн Минск получил в декабре 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

О получении второго транша в $500 млн сообщила пресс-служба белорусского Минфина.

В пресс-релизе уточняется, что деньги предоставлены в соответствии с соглашением между правительствами Белоруссии и РФ, заключенным 21 декабря 2020 года.

Выделение Белоруссии второго транша кредита обсуждалось на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они прошли в Сочи 28 мая, на следующий день состоялась неформальная встреча глав государств. О кредите на $1,5 млрд Россия и Белоруссия договорились в сентябре 2020 года. $1 млрд из них — межгосударственный кредит, еще $500 — из Евразийского фонда стабилизации и развития.

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