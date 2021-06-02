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19:42 (мск), источник: Forbes

Dogecoin вырос больше чем на 33% накануне листинга на Coinbase Pro

Шуточная криптовалюта Dogecoin выросла в цене на 33% на фоне предстоящего старта торгов на криптовалютной бирже Coinbase Pro. Ранее, выступая на телешоу, Маск назвал альткоин «разводкой», а спустя пару дней сообщил, что этой криптовалютой будет оплачен запуск спутника к Луне.

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Источник: AP 2021

Стоимость криптовалюты Dogecoin выросла больше чем на 33% за сутки, следует из данных онлайн-биржи CoinMarketCap.

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По данным на 16:24 ее цена составляла $0,42, а на пике Dogecoin достигала $0,44. Капитализация криптовалюты превышает $54 млрд.

С 3 июня торги Dogecoin начнет криптовалютная биржа Coinbase Pro. Площадка будет запускать торговлю в три этапа: только размещение, лимитная и полная торговля. Coinbase предупредила, что если на каком-то этапе биржа решит, что торговля «не соответствует оценке здорового и упорядоченного рынка», то либо приостановит торги, либо задержит переход на следующий этап.

После того как Coinbase объявила, что запустит торги Dogecoin, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в комментарии к соответствующему твиту прикрепил свою прошлогоднюю публикацию с картинкой. На ней изображено, как шуточная криптовалюта захватывает глобальную финансовую систему.

В начале мая Маск стал приглашенным ведущим выпуска шоу Saturday Night Live, в котором попытался объяснить ведущим передачи, в чем суть Dogecoin. Он рассказал, что токен был создан ради шутки на основе мема, но теперь «приобрел вполне реальные масштабы». Однако его собеседники все равно не поняли, что же такое Dogecoin, и тогда Маск сказал, что это «криптовалюта, которую можно обменять на обычные деньги». «А, так это разводка?» — спросил один из ведущих. «Да, это разводка», — согласился Маск и засмеялся.

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Перед появлением Маска в шоу стоимость Dogecoin поднялась до рекордной отметки почти в $0,73, однако во время эфира она обвалилась на 30%, до 51,4 цента. Через пару дней бизнесмен сообщил, что основанная им компания SpaceX проведет запуск спутника к Луне в рамках миссии, которая будет оплачена Dogecoin.

Еще через несколько дней один из создателей Dogecoin Джексон Палмер раскритиковал Маска, назвав его «самовлюбленным аферистом» в публикации в Twitter, которую позже удалил. Палмер создал этот токен в 2013 году вместе с другом, программистом Билли Маркусом. На личном сайте Палмера говорится, что он уже «много лет» никак не связан с этим проектом и сферой цифровых валют.

На создание криптовалюты у Палмера и Маркуса ушло три часа. Суть задумки заключалась в том, чтобы высмеять популярность альткоинов — криптовалют, которые появились после биткоина, и превратить сам мем в криптовалюту. Кроме того, создатели Dogecoin хотели, чтобы их криптовалюта была доступна широким массам, утверждает экономист бизнес-школы Университета Южного Уэльса Усман Чохан.

Марина Дульнева

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