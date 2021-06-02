В «Роснефти» объяснили, зачем экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль пришла в компанию

2 июня, источник: Daily Storm
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«Она независимый директор, выдвинутый остальными акционерами. Чем она конкретно будет заниматься, какие там комиссии и комитеты — это уже определит совет директоров», — сказал Леонтьев.
«Человек, который всю жизнь фактически занимался энергетической политикой. Для нее это очень естественно — находиться в сфере ее интересов и компетенций, безусловно, — продолжил представитель компании. — Она в большей степени аналитик и специалист по глобальной энергетической политике. Министр иностранных дел, понятно, это политическая должность, а ее квалификация, специальность и компетенция связаны с энергетикой».
По словам Леонтьева, при необходимости директора будут собираться на совещания очно: «Когда удаленно, когда нет, но по возможности — очно. У нас не первый иностранный член совета директоров, и очень видные люди».
Ранее акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который вошла бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Другие кандидаты были переизбраны на новый срок. Помимо Кнайсль это еще 10 человек:
В 2018 году президент России Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль. Путин станцевал с невестой и произнес тост на немецком языке.
Карин Кнайсль возглавила МИД Австрии в декабре 2017 года в составе коалиционного правительства, которое по итогам выборов в Национальный совет сформировали Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы. Кандидатуру Кнайсль поддержал лидер Австрийской партии свободы