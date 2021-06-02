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2 июня, источник: Daily Storm

В «Роснефти» объяснили, зачем экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль пришла в компанию

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал Daily Storm, что бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль — независимый директор, выдвинутый остальными акционерами. Она отличный аналитик и специалист в энергетической политике, пояснили в компании. Конкретные обязанности Кнайсль определит совет директоров.

Источник: РИА "Новости"

«Она независимый директор, выдвинутый остальными акционерами. Чем она конкретно будет заниматься, какие там комиссии и комитеты — это уже определит совет директоров», — сказал Леонтьев.

«Человек, который всю жизнь фактически занимался энергетической политикой. Для нее это очень естественно — находиться в сфере ее интересов и компетенций, безусловно, — продолжил представитель компании. — Она в большей степени аналитик и специалист по глобальной энергетической политике. Министр иностранных дел, понятно, это политическая должность, а ее квалификация, специальность и компетенция связаны с энергетикой».

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По словам Леонтьева, при необходимости директора будут собираться на совещания очно: «Когда удаленно, когда нет, но по возможности — очно. У нас не первый иностранный член совета директоров, и очень видные люди».

Ранее акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который вошла бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Другие кандидаты были переизбраны на новый срок. Помимо Кнайсль это еще 10 человек: вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента России Максим Орешкин, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, бывший глава нефтяной компании BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и сам глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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В 2018 году президент России Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль. Путин станцевал с невестой и произнес тост на немецком языке.

Карин Кнайсль возглавила МИД Австрии в декабре 2017 года в составе коалиционного правительства, которое по итогам выборов в Национальный совет сформировали Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы. Кандидатуру Кнайсль поддержал лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, хотя сама она является беспартийной. Министр покинула пост в июне 2019 года.

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В «Роснефти» объяснили, зачем экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль пришла в компанию
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