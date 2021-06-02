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19:44 (мск), источник: Коммерсантъ

ПМЭФ-2021. День первый. Главное

В Санкт-Петербурге проходит 24-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Основные заявления и сделки первого дня — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

Сделки

НОВАТЭК и китайская Zhejiang Energy подписали базовые условия соглашения по поставкам в Китай до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта «Арктик СПГ-2» в течение 15 лет. Соглашение было подписано 100-процентным дочерним обществом НОВАТЭКа Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и дочкой Zhejiang Provincial Energy Group — Zhejiang Energy Gas Group Co., Ltd.

«Почта России» и «Яндекс» запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений за 60 минут. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках ПМЭФ-2021.

К 2035 году российские города-миллионники и курорты полностью откажутся от мусорных полигонов. Документ подписали госкомпания «Российский экологический оператор» (РЭО), общественная организация «Деловая Россия» и компания «РТ-Инвест».

Новость
Крупнейшие сделки на ПМЭФ

Сбер запустил в Санкт-Петербурге и Ленинградской области первую в России электронную карту трудового мигранта. Соглашение о запуске проекта и взаимодействии по другим направлениям подписали представители банка и власти Петербурга.

АО «НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) и АО «ИТМО Хайпарк» подписали соглашение о намерениях построить инновационный центр обработки данных с иммерсионным охлаждением на территории города-спутника Южный.

ВТБ подписал с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта».

«Т Плюс» и власти Чувашии заключили меморандум о социально-экономическом партнерстве. Компания планирует инвестировать 17 млрд руб. в развитие тепловой инфраструктуры региона.

СберМобайл, оператор связи, входящий в экосистему Сбера, подписал соглашение с инновационным центром «ИТМО Хайпарк», оператором связи Orange Business Services и университетом ИТМО о создании цифровой экосистемы «Умный кампус и научный кластер». Это будет сделано на базе платформенных решений и технологий группы «Сбер», технологий и практики Orange Business Services в постройке «Умных территорий» в различных странах, научного потенциала и прикладных разработок Университета ИТМО и «ИТМО Хайпарк».

Фонд «Росконгресс» и российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве, то есть возможности цифровой платформы «Знание» объединятся с офлайн-форматами конгрессно-выставочных мероприятий Фонда.

Российский экспортный центр и Alibaba подписали меморандум о продвижении российских товаров на площадках Alibaba.

Заявления

Правительство не ставит задачи «отобрать» у металлургов дополнительные доходы, задача кабинета министров — уложиться в параметры проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию, уточнил первый вице-премьер Андрей Белоусов. 31 мая он заявил, что российские металлурги в 2020 году «нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.».

Глава Минэнерго Николай Шульгинов считает маловероятным, что цена на нефть в ближайшие три года достигнет отметки $100 за баррель. Он прогнозирует цену в районе $50−60. «США ввели стимулирующие меры, спрос (на нефть.— “Ъ”) увеличился. В то же время есть ОПЕК+, который ведет политику балансирования спроса и предложения. Поэтому мне кажется, что такого, что цена вскоре дойдет до $100, не будет», — сообщил Шульгинов. По его мнению, говорить о конце нефтяной эпохи пока рано, до 2035 года резких изменений точно быть не должно.

Brent от TradingView

Кроме того, глава Минэнерго заявил, что введение прогрессивной шкалы энерготарифов для населения сейчас не планируется в связи с падением доходов граждан на фоне пандемии коронавируса. Расширение любого периметра налога на дополнительный доход для новых категорий нефти до 2024 года также не рассматривается министерством, добавил он.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ожидает роста кредитования юридических лиц в России на 9−10%. По его словам, активное восстановление экономики стимулирует кредитование, но при этом укрепление национальной валюты выравнивает темпы роста задолженности.

Темпы массовой вакцинации от коронавируса в России необходимо наращивать, считает замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

По его словам, сейчас план массовой вакцинации выполнен более чем на 25%, но во избежание скачка заболеваемости к сентябрю-октябрю необходимо привить 60% населения.

В настоящий момент, до завершения всех фаз испытаний, преждевременно говорить об уровне эффективности вакцины от коронавируса «КовиВак», заявил генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов. «Называемые сегодня цифры эффективности “КовиВак” являются всего лишь оценочными суждениями. По предварительным итогам клинических исследований второй фазы у порядка 80% добровольцев сформировались антитела», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в 2022 году в семи регионах появится сеть из 10 тыс. фандоматов (аппаратов по приему в обмен на бонусы использованных пластиковых и стеклянных бутылок, а также алюминиевых банок).

«Места, где можно разместить фандоматы, — это в первую очередь торговые центры, магазины, парковки, транспортно-пересадочные узлы. Мы можем размещать их на открытом воздухе, поэтому это могут быть контейнерные площадки, автобусные остановки», — пояснил Буцаев.

Заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Олеся Тетерина заявила, что число 18−24-летних граждан, вовлеченных в бизнес, за три года выросло в два раза. «В 2018 году это было всего 7%, в 2019 году — 14%, в 2020 — уже 14,1%. У нас 40 млн молодежи в стране, это почти четверть населения России», — сказала она.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва, так же как и в этом году, планирует выходить на рынок заимствований в следующем. Если экономика восстановится быстрее, эти планы могут быть скорректированы, уточнил он. Напомним, в этом году столица впервые за десять лет вернулась на рынок заимствований, определив предельный объем займов в размере 396 млрд руб.

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