19:44 (мск), источник: Коммерсантъ
ПМЭФ-2021. День первый. Главное
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НОВАТЭК и китайская Zhejiang Energy подписали базовые условия соглашения по поставкам в Китай до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта «Арктик СПГ-2» в течение 15 лет. Соглашение было подписано 100-процентным дочерним обществом НОВАТЭКа Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и дочкой Zhejiang Provincial Energy Group — Zhejiang Energy Gas Group Co., Ltd.
«Почта России» и «Яндекс» запускают
К 2035 году российские
Сбер запустил в
АО «НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) и АО «ИТМО Хайпарк» подписали соглашение о намерениях построить инновационный центр обработки данных с иммерсионным охлаждением на территории
ВТБ подписал с
«Т Плюс» и власти Чувашии заключили меморандум о
СберМобайл, оператор связи, входящий в экосистему Сбера, подписал соглашение с инновационным центром «ИТМО Хайпарк», оператором связи Orange Business Services и университетом ИТМО о создании цифровой экосистемы «Умный кампус и научный кластер». Это будет сделано на базе платформенных решений и технологий группы «Сбер», технологий и практики Orange Business Services в постройке «Умных территорий» в различных странах, научного потенциала и прикладных разработок Университета ИТМО и «ИТМО Хайпарк».
Фонд «Росконгресс» и российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве, то есть возможности цифровой платформы «Знание» объединятся с
Российский экспортный центр и Alibaba подписали меморандум о продвижении российских товаров на площадках Alibaba.
Правительство не ставит задачи «отобрать» у металлургов дополнительные доходы, задача кабинета министров — уложиться в параметры проектов, подорожавших
Глава Минэнерго Николай Шульгинов считает маловероятным, что цена на нефть в ближайшие три года достигнет отметки $100 за баррель. Он прогнозирует цену в районе $50−60. «США ввели стимулирующие меры, спрос (на нефть.— “Ъ”) увеличился. В то же время есть ОПЕК+, который ведет политику балансирования спроса и предложения. Поэтому мне кажется, что такого, что цена вскоре дойдет до $100, не будет», — сообщил Шульгинов. По его мнению, говорить о конце нефтяной эпохи пока рано, до 2035 года резких изменений точно быть не должно.
Кроме того, глава Минэнерго заявил, что введение прогрессивной шкалы энерготарифов для населения сейчас не планируется в связи с падением доходов граждан на фоне пандемии коронавируса. Расширение любого периметра налога на дополнительный доход для новых категорий нефти до 2024 года также не рассматривается министерством, добавил он.
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ожидает роста кредитования юридических лиц в России на 9−10%. По его словам, активное восстановление экономики стимулирует кредитование, но при этом укрепление национальной валюты выравнивает темпы роста задолженности.
Темпы массовой вакцинации от коронавируса в России необходимо наращивать, считает замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
По его словам, сейчас план массовой вакцинации выполнен более чем на 25%, но во избежание скачка заболеваемости к
сентябрю-октябрюнеобходимо привить 60% населения.
В настоящий момент, до завершения всех фаз испытаний, преждевременно говорить об уровне эффективности вакцины от коронавируса «КовиВак», заявил генеральный директор Центра имени Чумакова,
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в 2022 году в семи регионах появится сеть из 10 тыс. фандоматов (аппаратов по приему в обмен на бонусы использованных пластиковых и стеклянных бутылок, а также алюминиевых банок).
«Места, где можно разместить фандоматы, — это в первую очередь торговые центры, магазины, парковки,
Заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Олеся Тетерина заявила, что число 18−24-летних граждан, вовлеченных в бизнес, за три года выросло в два раза. «В 2018 году это было всего 7%, в 2019 году — 14%, в 2020 — уже 14,1%. У нас 40 млн молодежи в стране, это почти четверть населения России», — сказала она.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и