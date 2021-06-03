Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 июняЧумной бунт, "Группа крови", Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
10:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мошенники идут по переборам

Старый способ хищения денег с карт вновь актуален.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На финансовый рынок вернулась старая мошенническая схема с подбором номера и срока действия банковской карты. Проверив через тестовый платеж реальность карты в обычном интернет-магазине, мошенники оперативно выводят с нее средства мелкими суммами через фальшивые сайты. По словам экспертов, второму рождению схемы способствовало появление виртуальных карт с малым сроком действия, что сокращает время перебора вариантов. Еще одним фактором стал бум интернет-торговли на фоне пандемии: для улучшения клиентского пути магазины стали упрощать проверку карт.

Новость
Весной 2021-го произошел всплеск фишинговых сайтов для туристов

Как рассказали «Ъ» в ряде банков, в последние два месяца они наблюдают на рынке схему мошенничества, которая, казалось, давно канула в прошлое: подбор номера карты и срока ее действия для вывода средств через фальшивые интернет-магазины. Начались проблемы у «трех крупных московских банков», но уже широко распространились, утверждает один из собеседников «Ъ».

В «Лаборатории Касперского» пояснили, как работают злоумышленники. «Например, зная номер карты и фамилию владельца, они стремятся вычислить CVV и срок ее действия», — говорит главный эксперт компании Сергей Голованов.

Для этого может использоваться следующий путь: открываются сайты большого количества интернет-магазинов, куда вводят доступную информацию и пробуют совершить покупку. Для этого на каждом из них перебором вводят CVV от 000 до 999: как только прошла оплата, значит, номер верный.

Магазины, которые при этом используются, мошенническими не являются.
Сергей Голованов

Исходная сумма списания всегда небольшая, чтобы не привлекать внимания владельца карты и банка. А уже после «авторизации» карты средства с нее списываются небольшими суммами через мошеннические интернет-магазины, которые «выдают» плательщику несуществующий товар, поясняют собеседники «Ъ». Банкиры уверяют, что такие магазины и карты довольно быстро блокируются банками, в том числе из-за большого числа однотипных операций. Но при этом несложно открыть новые.

Новость
Предлагают большую зарплату и не требуют навыков: Раскрыта новая схема мошенников с «приёмом на работу»

Подобные схемы были распространены пять-десять лет назад, но затем, по словам ведущего эксперта направления «Информационная безопасность» ИТ-компании КРОК Александра Черныхова, их использование сошло на нет из-за внедрения банками специализированных систем отслеживания и противодействия мошенничеству.

Одной из причин оживления этого вида мошенничества эксперты называют вывод крупными банками нового типа продуктов — виртуальных карт.

«Сроки действия таких карт зачастую ограничены несколькими месяцами, что несколько снижает количество попыток, которые должен сделать злоумышленник, чтобы подобрать реальную дату истечения карты», — поясняет Александр Черныхов. В Сбербанке говорили, что более 10% новых открываемых карт приходится на карты без пластика, в ВТБ — более 15%, а к 2023 году банк планирует увеличить их долю до 40% (см. «Ъ» от 17 марта).

Другой причиной возвращения схемы стал существенный рост интернет-торговли в условиях пандемии. В некоторых интернет-магазинах номера карты и срока ее действия достаточно для проведения платежа. Для сокращения времени и большего удобства клиента интернет-магазины отключают функцию проверки CVV/CVC-кодов и 3D-Secure. Как пояснил технический директор RuSIEM Антон Фишман, некоторые платежи, например регулярно повторяющиеся, никогда не предполагают передачи CVC/CVV-кодов:

Международные платежные системы не требуют проверки этих данных, а эквайер на своей стороне их хранить не имеет права, только передавать.

Также, отметил один из экспертов по информбезопасности, всплеск мошенничества может быть связан с появлением на рынке новых баз данных:.

«Когда мошенники покупают базы данных, они совершают пробные покупки для того, чтобы проверить, действует ли до сих пор карта».

В Банке России подтвердили, что схема с подбором номера и срока действия карты «периодически используется». Но, утверждают в регуляторе, «поскольку производить подбор сложно и малоэффективно, широкого распространения она не получила». В ЦБ пояснили, что, если операция без согласия клиента происходит без использования технологии двухфакторной аутентификации 3D-Secure, ответственность лежит на стороне банка-эквайера или владельце точки оплаты.

Максим Буйлов, Юлия Степанова

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Как появляется в России «цензура народных масс»
Суд отказался снимать Навального с учета, как склонного к побегу
ВЦИОМ: россияне готовы платить высокие налоги ради помощи бедным
Адвокат рассказала, как можно оказаться владельцем чужой фирмы
При бесплатной газификации могут ввести принцип «бери или плати»
Для российского бизнеса предложили изменить «правила игры»
Фотогалерея: крупнейшие трагедии на железной дороге
Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Первый обзор Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro: «умные» часы на HarmonyOS с термометром и eSIM Революция среди смарт-часов
Авто
10 примеров самого необычного тюнинга УАЗ (фото) От ульяновских вездеходов мало что осталось в заводском исполнении
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Великая страна ждет твоего мнения: ответь на вопросы для светлого будущего
Прими участие в опросе, чтобы Россия стала лучше
Дети
7 звезд, которые вышли замуж во время беременности (фото) Листайте галерею!
Леди
Валерия и ее молодая невестка выглядят как сестры Звездная родственницы отлично ладят
Новости партнеров
Россиян просят пройти важный опрос: от этого зависит твое будущее
Вещи, которые необходимо выбросить: они заражают онкологией
Успех России в твоих руках: ответь на пару вопросов, измени жизнь к лучшему
Будущее страны - дело каждого. Твои ответы на опрос помогут
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь