10:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Мошенники идут по переборам
Старый способ хищения денег с карт вновь актуален.
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На финансовый рынок вернулась старая мошенническая схема с подбором номера и срока действия банковской карты. Проверив через тестовый платеж реальность карты в обычном
Как рассказали «Ъ» в ряде банков, в последние два месяца они наблюдают на рынке схему мошенничества, которая, казалось, давно канула в прошлое: подбор номера карты и срока ее действия для вывода средств через фальшивые
В «Лаборатории Касперского» пояснили, как работают злоумышленники. «Например, зная номер карты и фамилию владельца, они стремятся вычислить CVV и срок ее действия», — говорит главный эксперт компании Сергей Голованов.
Для этого может использоваться следующий путь: открываются сайты большого количества
Магазины, которые при этом используются, мошенническими не являются.
Исходная сумма списания всегда небольшая, чтобы не привлекать внимания владельца карты и банка. А уже после «авторизации» карты средства с нее списываются небольшими суммами через мошеннические
Подобные схемы были распространены
Одной из причин оживления этого вида мошенничества эксперты называют вывод крупными банками нового типа продуктов — виртуальных карт.
«Сроки действия таких карт зачастую ограничены несколькими месяцами, что несколько снижает количество попыток, которые должен сделать злоумышленник, чтобы подобрать реальную дату истечения карты», — поясняет Александр Черныхов. В Сбербанке говорили, что более 10% новых открываемых карт приходится на карты без пластика, в ВТБ — более 15%, а к 2023 году банк планирует увеличить их долю до 40% (см. «Ъ» от 17 марта).
Другой причиной возвращения схемы стал существенный рост
Международные платежные системы не требуют проверки этих данных, а эквайер на своей стороне их хранить не имеет права, только передавать.
Также, отметил один из экспертов по информбезопасности, всплеск мошенничества может быть связан с появлением на рынке новых баз данных:.
«Когда мошенники покупают базы данных, они совершают пробные покупки для того, чтобы проверить, действует ли до сих пор карта».
В Банке России подтвердили, что схема с подбором номера и срока действия карты «периодически используется». Но, утверждают в регуляторе, «поскольку производить подбор сложно и малоэффективно, широкого распространения она не получила». В ЦБ пояснили, что, если операция без согласия клиента происходит без использования технологии двухфакторной аутентификации 3D-Secure, ответственность лежит на стороне
Максим Буйлов, Юлия Степанова