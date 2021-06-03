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02:05 (мск), источник: Известия

ФАС запретит банкам препятствовать досрочному погашению ипотеки

Законодательно запретить банкам растягивать сроки предоставления документов, необходимых для полного и досрочного погашения кредита, планируют в ФАС. Об этом «Известиям» сообщили в службе.

Источник: Известия

Основанием для разработки законопроекта стал рост количества жалоб граждан, связанных с вопросами ипотеки. В частности, россияне отмечали, что кредитные организации затягивали сроки выдачи документов, необходимых для досрочного погашения жилищной ссуды, а также закладных, требующихся для закрытия регистрационной записи об ипотеке и установления обременения в пользу нового кредитора, отметили там.

Также в ФАС выяснили, что существующий механизм рефинансирования, предлагаемый банками, предусматривает необходимость уплаты заёмщиком дополнительных процентов.

В Центробанке заявили «Известиям», что поддерживают готовящийся ФАС законопроект, который упростит переход на обслуживание жилищного кредита в другом банке и сократит время предоставления бумаг. Там подчеркнули, что жалобы потребителей, связанные с несвоевременной выдачей закладных, поступают и в ЦБ.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, в действующем законе нет фиксированного срока передачи документов. Поэтому предлагаемые изменения сэкономят заемщику время и деньги, позволив быстро закрыть долг, считают они.

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