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04:55 (мск), источник: Известия

В Минэкономразвития назвали приоритетные города для перехода на водородный транспорт

В первую очередь на водородный транспорт могут начать переходить Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи и Крым. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Источник: Известия

«Мы понимаем, что водород — очень важный для нашей экономики элемент, учитывая большие расстояния нашей страны и холодный климат. Именно водородное топливо станет потенциальным ресурсом для авиа, тяжелого транспорта, космоса», — подчеркнул замминистра.

При этом Илья Торосов отметил, что вряд ли технология производства машин на водородном топливе появится раньше 2025−2026 годов.

Ранее он заявлял, что в правительстве обсуждается стратегия развития электро- и водородного транспорта в России до 2030 года. По его словам, общий бюджет программы до 2030 года может составить 776,8 млрд рублей, из которых федеральный бюджет выделит 154 млрд.

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Илья Торосов отметил, что 26,1 млрд рублей поступит из Фонда национального благосостояния, а остальной суммой будут внебюджетные инвестиции. В рамках программы предусмотрено в том числе производство транспорта на водороде.

— На развитие электротранспорта в России Минэкономразвития предлагало потратить 418 млрд рублей. Есть ли похожая программа для водородного транспорта?

«Мы готовы поддержать проекты по вводу быстрых электрозаправок госсубсидиями. Рассматриваем поддержку заводов, которые будут локализовывать у нас свое производство. Ставим цель, чтобы к 2030 году 10% произведенных автомобилей на территории РФ были электрическими. Следовательно, они будут вкладываться, а мы будем субсидировать расходы на CAPEX и так далее.

Водородный легковой транспорт будет запущен позже — ранее 2025−2026 годов вряд ли появится технология производства таких машин. Но мы понимаем, что водород очень важный для нашей экономики элемент — даже важнее электротранспорта, учитывая большие расстояния нашей страны и ее холодный климат. Водородное топливо станет потенциальным ресурсом для авиа, тяжелого транспорта, космоса. Приоритетными городами, где в первую очередь можно будет перейти на водород, станут Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи и Крым", — подчеркнул замминистра.

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