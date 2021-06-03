04:55 (мск), источник: Известия
В Минэкономразвития назвали приоритетные города для перехода на водородный транспорт
В первую очередь на водородный транспорт могут начать переходить Калининград,
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«Мы понимаем, что водород — очень важный для нашей экономики элемент, учитывая большие расстояния нашей страны и холодный климат. Именно водородное топливо станет потенциальным ресурсом для авиа, тяжелого транспорта, космоса», — подчеркнул замминистра.
Ранее он заявлял, что в правительстве обсуждается стратегия развития электро- и водородного транспорта в России до 2030 года. По его словам, общий бюджет программы до 2030 года может составить 776,8 млрд рублей, из которых федеральный бюджет выделит 154 млрд.
Илья Торосов отметил, что 26,1 млрд рублей поступит из Фонда национального благосостояния, а остальной суммой будут внебюджетные инвестиции. В рамках программы предусмотрено в том числе производство транспорта на водороде.
— На развитие электротранспорта в России Минэкономразвития предлагало потратить 418 млрд рублей. Есть ли похожая программа для водородного транспорта?
«Мы готовы поддержать проекты по вводу быстрых электрозаправок госсубсидиями. Рассматриваем поддержку заводов, которые будут локализовывать у нас свое производство. Ставим цель, чтобы к 2030 году 10% произведенных автомобилей на территории РФ были электрическими. Следовательно, они будут вкладываться, а мы будем субсидировать расходы на CAPEX и так далее.
Водородный легковой транспорт будет запущен позже — ранее 2025−2026 годов вряд ли появится технология производства таких машин. Но мы понимаем, что водород очень важный для нашей экономики элемент — даже важнее электротранспорта, учитывая большие расстояния нашей страны и ее холодный климат. Водородное топливо станет потенциальным ресурсом для авиа, тяжелого транспорта, космоса. Приоритетными городами, где в первую очередь можно будет перейти на водород, станут Калининград,