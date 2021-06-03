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04:40 (мск), источник: Известия

В Минэкономразвития рассказали о способе обойти западные санкции

Одним из способов ухода от западных санкций для России является «зеленое» финансирование. Об этом рассказал «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Источник: Известия

«Если проект “зеленый”, то нашим европейским и американским партнерам сложно объяснить запрет вкладывать в него деньги», — заявил замминистра.

Минэкономразвития подготовило пакет документов по «зеленому» финансированию, который может быть принят уже в этом году. Он включает в себя список «зеленых» и переходных проектов, порядок отбора верификаторов, методику верификации и методические рекомендации. «Зеленое» финансирование — это меры поддержки предприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду.

«Данные инструменты доступны не только российским инвесторам, но и любым другим. Причем можно решить, инвестировать в “зеленые” или адаптационные проекты. Мы специально сделали такую опцию, чтобы была возможность выбора. Понимаем, что это один из вариантов ухода от санкций», — отметил замглавы Минэкономразвития.

Как ранее сообщал «Известиям» Илья Торосов, в качестве финансовых мер поддержки «зеленым» проектам бизнесу могут дать возможность получать субсидии на возмещение части затрат на верификацию проектов, а также на возмещение затрат на уплату купонного дохода и обеспечить снижение налоговой ставки с целью увеличения инвестпривлекательности «зеленых» облигаций.

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