В Минэкономразвития рассказали о способе обойти западные санкции

«Если проект “зеленый”, то нашим европейским и американским партнерам сложно объяснить запрет вкладывать в него деньги», — заявил замминистра.
Минэкономразвития подготовило пакет документов по «зеленому» финансированию, который может быть принят уже в этом году. Он включает в себя список «зеленых» и переходных проектов, порядок отбора верификаторов, методику верификации и методические рекомендации. «Зеленое» финансирование — это меры поддержки предприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду.
«Данные инструменты доступны не только российским инвесторам, но и любым другим. Причем можно решить, инвестировать в “зеленые” или адаптационные проекты. Мы специально сделали такую опцию, чтобы была возможность выбора. Понимаем, что это один из вариантов ухода от санкций», — отметил замглавы Минэкономразвития.
Как ранее сообщал «Известиям» Илья Торосов, в качестве финансовых мер поддержки «зеленым» проектам бизнесу могут дать возможность получать субсидии на возмещение части затрат на верификацию проектов, а также на возмещение затрат на уплату купонного дохода и обеспечить снижение налоговой ставки с целью увеличения инвестпривлекательности «зеленых» облигаций.