Евтушенков предложил властям изменить «правила игры» для бизнеса

Двенадцатого мая премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы, назвал «жадность отдельных производителей и торговых сетей» одной из причин роста цен.
«Системе» принадлежит крупный агрохолдинг «Степь», который, в частности, производит сахар, резко подорожавший с начала 2021 года наряду с другими продуктами. Евтушенков не стал комментировать рост цен на сахар и не уточнил, как именно нужно корректировать правила игры.
«Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно, — отметил лишь бизнесмен. — К примеру, взять нас: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах».
По его словам, почти все деньги АФК уходят на развитие или уплату процентов по долгам — по итогам 2020 года долг компании составил 190,4 млрд руб., увеличившись незначительно по сравнению с 2019 годом. «Таких бизнесов, как мы, в достаточном количестве», — добавил Евтушенков.
Вопрос удорожания продуктов питания президент Владимир Путин поднял еще в декабре 2020 года. «А почему это происходит? А потому что на мировых рынках выросла цена <…> и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым», — сказал он на большой пресс-конференции.
По мнению Путина, в некоторых отраслях рост цен носил необъективный характер. После этого правительство договорилось с производителями и торговыми сетями заморозить цены на сахар и подсолнечное масло. В марте 2021 года Михаил Мишустин закрепил за конкретными федеральными ведомствами обязанность следить за ценами на определенные товары.