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10:30 (мск), источник: РБК

Евтушенков предложил властям изменить «правила игры» для бизнеса

Правительство, наверное, должно «каким-то образом» скорректировать правила игры для бизнеса — «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми», заявил в интервью РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос о причинах роста цен на социально значимые продукты в России и «жадности» бизнеса.

Источник: РИА "Новости"

Двенадцатого мая премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы, назвал «жадность отдельных производителей и торговых сетей» одной из причин роста цен.

«Системе» принадлежит крупный агрохолдинг «Степь», который, в частности, производит сахар, резко подорожавший с начала 2021 года наряду с другими продуктами. Евтушенков не стал комментировать рост цен на сахар и не уточнил, как именно нужно корректировать правила игры.

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«Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно, — отметил лишь бизнесмен. — К примеру, взять нас: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах».

По его словам, почти все деньги АФК уходят на развитие или уплату процентов по долгам — по итогам 2020 года долг компании составил 190,4 млрд руб., увеличившись незначительно по сравнению с 2019 годом. «Таких бизнесов, как мы, в достаточном количестве», — добавил Евтушенков.

Вопрос удорожания продуктов питания президент Владимир Путин поднял еще в декабре 2020 года. «А почему это происходит? А потому что на мировых рынках выросла цена <…> и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым», — сказал он на большой пресс-конференции.

По мнению Путина, в некоторых отраслях рост цен носил необъективный характер. После этого правительство договорилось с производителями и торговыми сетями заморозить цены на сахар и подсолнечное масло. В марте 2021 года Михаил Мишустин закрепил за конкретными федеральными ведомствами обязанность следить за ценами на определенные товары.

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