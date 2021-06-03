Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
10Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф
15:02 (мск), источник: Коммерсантъ

ПМЭФ-2021. День второй. Главное

В Санкт-Петербурге проходит 24-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Основные заявления и сделки второго дня — в обновляемой подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сделки

  • Госкомпания «Автодор» подписала соглашения с МТС, «Мегафоном» и «Вымпелкомом» о скоростной мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.
  • НЛМК вложит 250 млрд руб. в строительство нового горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа компании в Белгородской области.
  • «Металлоинвест» инвестирует 160 млрд руб. в «зеленую» металлургию. Соответствующее соглашение подписано компанией и правительством Белгородской области.
  • «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ создадут СП для запуска производства серверов в России.
  • «ВТБ Лизинг» поставит в 2021 году около 1 тыс. автомобилей e-commerce сервисам «Яндекса».
  • «Т Плюс» привлечет до 11,9 млрд руб. у ВЭБа и ГПБ на проекты программы модернизации.
  • «Ростех» и «Ростелеком» будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G.
  • ВТБ подписал соглашение о коммерческом партнерстве с Национальным банком Катара.
  • РФПИ подписал соглашение о строительстве в Бахрейне предприятия по производству «Спутник V». Произведенная там вакцина пойдет в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
  • Трасса М-11 «Нева» до 2024 года станет первым в РФ беспилотным логистическим коридором. Министерство транспорта РФ подписало соответствующее соглашение с рядом компаний.
  • Россельхозбанк и «Российский экологический оператор» создадут инфраструктуру по переработке твердых коммунальных отходов в АПК.
  • ВТБ и Московская биржа договорились о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными единицами.
  • Fortum заключил соглашения о поставках «зеленой» электроэнергии по свободным двусторонним договорам (СДД) НОВАТЭКу и ММК.

Заявления

Источник: Коммерсантъ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышенная инфляция в России приобретает устойчивый характер. Ускорению инфляции в России предшествовали временные факторы — повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффект ослабления курса. Разгон инфляции, по ее словам, помешает экономическому росту. «У нас будут риски разгона и потом резкого спада. Нам нужен устойчивый экономический рост, устойчиво низкая инфляция», — подчеркнула Набиуллина.

Источник: Коммерсантъ

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что рост темпов инфляции в России (сейчас около 5,9%) свидетельствует о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, и нормализация должна быть быстрой. «К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет», — заявил он.

Также он отметил, что высокие цены беспокоят правительство, однако напомнил, что жесткого административного регулирования цен в России нет, но используется много других рыночных инструментов.

Глава Минфина сообщил, что в течение месяца Россия откажется от доллара в составе Фонда национального благосостояния (ФНБ). Доля доллара в ФНБ будет снижена до нуля с 35%, доли евро и юаня — увеличены до 40% и 30% соответственно.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов считает необходимым продление сделки ОПЕК+ после весны 2022 года, она помогает прогнозировать цену. Алекперов дал достаточно сдержанный прогноз по ценам — $50 за баррель. Также он призвал очень тщательно подходить к углеродному налогу, основную его задачу глава «Лукойла» видит в стимулировании развития новых технологий.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока-2» будет завершено к концу 2021 года. По его словам, осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам «Северного потока-2».

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что в России слишком узкий рынок облигаций, из-за чего россияне становятся «рабами банков». Он также отметил, что оппозиция себя уничтожила. «У нас фактически сейчас десять лет стабильности, — сказал он. — Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед и самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет и можно заняться делом».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не в курсе ситуации с VTimes, которое объявило в четверг о своем закрытии из-за включения Минюстом в список иноагентов.

Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это СМИ. Может, их смущает, что у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру? Может, спонсоры не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода?
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что закрытие издания — «не вопрос того, что государство каким-то образом ограничивает деятельность этого СМИ».

Экологический сбор с производителей практически любой упаковки будет повышен, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Владелец группы ПИК Сергей Гордеев заявил, что «Яндекс» скопировал рекламу и бизнес-модель сервиса «ПИК-Аренда». «У Яндекса нет времени на инновации, их бизнес-модель сейчас — это copy-paste, будь то доставка, такси или недвижимость, поэтому мы готовы помочь им с инновациями и с креативом по рекламе», — сказал Гордеев.

Спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что Россия может сохранить статус энергетической сверхдержавы за счет экспорта водорода.

 Почему 60% страны хочет назад в СССР
Россия в течение месяца откажется от доллара
Власти решили полностью отказаться от долларов в ФНБ
Российских водителей предупредили о новом штрафе
Коллекторы отреагировали на предложение лишать их пенсий
Мошенники возобновили старую схему кражи денег с карт россиян
Рыбаки из Йемена нашли в теле кашалота амбру стоимостью $1,5 млн
Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф (фото)
В Лондоне открылся первый в мире «парящий бассейн» (фото)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Gnezdo.ru
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Валерия и ее молодая невестка выглядят как сестры Звездная родственницы отлично ладят
Дом
Крутые гаджеты, которые пригодятся в любом доме (фото)
Как выглядит маленькая функциональная квартира
Оформляем диван на подоконнике: 6 советов
7 интерьером с летним настроением
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь