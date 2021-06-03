ПМЭФ-2021. День второй. Главное

Сделки
- Госкомпания «Автодор» подписала соглашения с МТС, «Мегафоном» и «Вымпелкомом» о скоростной мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.
- НЛМК вложит 250 млрд руб. в строительство нового горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа компании в Белгородской области.
- «Металлоинвест» инвестирует 160 млрд руб. в «зеленую» металлургию. Соответствующее соглашение подписано компанией и правительством Белгородской области.
- «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ создадут СП для запуска производства серверов в России.
- «ВТБ Лизинг» поставит в 2021 году около 1 тыс. автомобилей e-commerce сервисам «Яндекса».
- «Т Плюс» привлечет до 11,9 млрд руб. у ВЭБа и ГПБ на проекты программы модернизации.
- «Ростех» и «Ростелеком» будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G.
- ВТБ подписал соглашение о коммерческом партнерстве с Национальным банком Катара.
- РФПИ подписал соглашение о строительстве в Бахрейне предприятия по производству «Спутник V». Произведенная там вакцина пойдет в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
- Трасса М-11 «Нева» до 2024 года станет первым в РФ беспилотным логистическим коридором. Министерство транспорта РФ подписало соответствующее соглашение с рядом компаний.
- Россельхозбанк и «Российский экологический оператор» создадут инфраструктуру по переработке твердых коммунальных отходов в АПК.
- ВТБ и Московская биржа договорились о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными единицами.
- Fortum заключил соглашения о поставках «зеленой» электроэнергии по свободным двусторонним договорам (СДД) НОВАТЭКу и ММК.
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышенная инфляция в России приобретает устойчивый характер. Ускорению инфляции в России предшествовали временные факторы — повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффект ослабления курса. Разгон инфляции, по ее словам, помешает экономическому росту. «У нас будут риски разгона и потом резкого спада. Нам нужен устойчивый экономический рост, устойчиво низкая инфляция», — подчеркнула Набиуллина.
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что рост темпов инфляции в России (сейчас около 5,9%) свидетельствует о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, и нормализация должна быть быстрой. «К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет», — заявил он.
Также он отметил, что высокие цены беспокоят правительство, однако напомнил, что жесткого административного регулирования цен в России нет, но используется много других рыночных инструментов.
Глава Минфина сообщил, что в течение месяца Россия откажется от доллара в составе Фонда национального благосостояния (ФНБ). Доля доллара в ФНБ будет снижена до нуля с 35%, доли евро и юаня — увеличены до 40% и 30% соответственно.
Глава «Лукойла» Вагит Алекперов считает необходимым продление сделки ОПЕК+ после весны 2022 года, она помогает прогнозировать цену. Алекперов дал достаточно сдержанный прогноз по ценам — $50 за баррель. Также он призвал очень тщательно подходить к углеродному налогу, основную его задачу глава «Лукойла» видит в стимулировании развития новых технологий.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока-2» будет завершено к концу 2021 года. По его словам, осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам «Северного потока-2».
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что в России слишком узкий рынок облигаций, из-за чего россияне становятся «рабами банков». Он также отметил, что оппозиция себя уничтожила. «У нас фактически сейчас десять лет стабильности, — сказал он. — Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед и самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет и можно заняться делом».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не в курсе ситуации с VTimes, которое объявило в четверг о своем закрытии из-за включения Минюстом в список иноагентов.
Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это СМИ. Может, их смущает, что у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру? Может, спонсоры не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода?
Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
Она подчеркнула, что закрытие издания — «не вопрос того, что государство каким-то образом ограничивает деятельность этого СМИ».
Экологический сбор с производителей практически любой упаковки будет повышен, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Владелец группы ПИК Сергей Гордеев заявил, что «Яндекс» скопировал рекламу и бизнес-модель сервиса «ПИК-Аренда». «У Яндекса нет времени на инновации, их бизнес-модель сейчас — это copy-paste, будь то доставка, такси или недвижимость, поэтому мы готовы помочь им с инновациями и с креативом по рекламе», — сказал Гордеев.
Спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что Россия может сохранить статус энергетической сверхдержавы за счет экспорта водорода.