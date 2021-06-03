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13:22 (мск), источник: Forbes

Олег Дерипаска призвал развивать рынок облигаций, чтобы не быть «рабами банков»

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) миллиардер Олег Дерипаска заявил, что источником экономического роста в стране в ближайшее время должен стать Центральный банк (ЦБ).

Источник: РИА "Новости"

«Внешние рынки пока закрыты, осенью, наверно, будет с учетом всех политических изменений получше ситуация. Соответственно, у нас есть долговой рынок, который находится под давлением регуляторов», — отметил он.

По мнению Дерипаски, сегодня в России нет рынка облигаций.

«30 трлн на нашу экономику — это ничего. Из этих 30 трлн — ОФЗ (облигации федерального займа, которые выпускает Министерство финансов. — Forbes), то есть Минфин, половина. Еще половина — это банки и нефтедобывающий сектор. Нужны облигации и более квалифицированный ломбардный список и учет этих бумаг, иначе мы какие-то рабы банков — и как физические лица с ипотекой и остальными формами кредитования, и как юридические», — заявил миллиардер.

Долговой рынок — это первый шаг к свободе предпринимателя, к капитальному рынку, сказал Дерипаска.

«Я глубоко уверен, что двигателем перемен должны быть предприниматели и только предприниматели. Государство может лучше и честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокурор, ни следователь», — заявил он.

Миллиардер также отметил, что если в России начнется экономический рост, это, в свою очередь, «дернет» рынок труда: «Сейчас же безобразно низкие зарплаты, потому что нет мобильности трудовых ресурсов, нет спроса на них в регионах, потому что затолкали все в Москву». Кроме того, он призвал радикально увеличить инвестиции в инфраструктуру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дерипаска заявил, что России «крупно повезло»: он ожидает «тотального» профицита бюджета в следующие три года. Также он считает, что улучшится внешнеполитическая обстановка: «Не потому, что мы что-то сделали, а потому, что так сложились обстоятельства. Видимо, люди больше заняты Китаем и остальными проблемами после пандемии».

Дерипаска назвал обновленную конституцию новым общественным договором и призвал «осуществить все то, что нам говорили по телеку [телевизору] приятные лица». «У нас фактически сейчас десять лет стабильности, — сказал миллиардер. — Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед и самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет и можно заняться делом».

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