Власти решили полностью отказаться от долларов в ФНБ

Структуру фонда, который раньше состоял только из вложений в доллары, евро и фунты стерлингов, правительство начало менять с прошлого года — в апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее инвестировать средства ФНБ в юани и китайские гособлигации. В дальнейшем было решено добавить в корзину ФНБ и японскую иену — обе валюты в структуру фонда Минфин включил в феврале 2021 года.
Доля иены составила 5%, юаня — 15%. Одновременно с этим Минфин сократил долю долларовых и евровых активов в ФНБ — с 45 до 35%. Уровень вложений в фунт стерлингов оставили неизменным. Изменения объяснялись необходимостью сближения со структурой международных резервов Банка России, которую скорректировали в 2018 году, чтобы минимизировать санкционные риски.
В 2018 году президент Владимир Путин поддержал план дедолларизации российской экономики, разработанный правительством в ответ на ужесточение санкций США (в частности, блокировку активов «Русала» Олега Дерипаски и «Реновы» Виктора Вексельберга). За 2014−2019 годы доля доллара в торговых и финансовых потоках России упала в среднем на 15−20 п.п., писал банк ING, в том числе до 49% в экспорте товаров и услуг, 25% в импорте, 37% во внешнем долге и т. д. Еще до Минфина Банк России провел масштабную реструктуризацию своих золотовалютных резервов, переложив в 2018 году примерно $100 млрд в евро, юани и иены.
«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%», — заявил Силуанов.
По его словам, замещение произойдет «достаточно быстро, в течение месяца».
Как конкретно проводить эти операции, решит Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты.
Министерство покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом в зависимости от того, находится ли фактическая цена российской нефти Urals выше или ниже базовой цены (в 2021 году — $43,3), а также в зависимости от отклонения фактических объемов добычи и экспорта нефти и газа относительно прогнозных. Минфин активно продавал валюту в 2020 году, на фоне падения цен на нефть и пандемии, однако возобновил закупки в начале 2021 года.
Порядка $39,8 млрд в ФНБ приходится на доллары. По состоянию на 1 мая 2021 объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 8,66 трлн руб., или $116,4 млрд (около 7,5% прогнозируемого ВВП на 2021 год), сообщал Минфин. Это чуть менее 20% всех международных резервов России ($590,5 млрд на 30 апреля), основную часть которых держит ЦБ. Структуру своего портфеля резервов регулятор раскрывает с опозданием: по состоянию на конец сентября 2020 года, доля евро в них составляла 29%, доллара — 21%, юаня — 12,3%, фунта стерлингов — 5,9%. Доля золота составила 23,6%, тем самым впервые превысив роль доллара.
Американские санкции являются «постоянным риском» для российской экономики, говорила в интервью CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Чтобы управлять рисками, связанными с владением иностранной валютой, Россия проводит политику дедолларизации, напомнила она. Многие страны, «не только Россия», двигаются в сторону диверсификации международных резервов, но этот процесс проходит не резко, а постепенно, отмечала она.
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