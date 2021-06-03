В России появится пенсионный калькулятор для самозанятых

По словам министра, в конце июня в личном кабинете самозанятого (lknpd.nalog.ru — личный кабинет налогоплательщика налога на профессиональный доход. — Forbes) появится пенсионный калькулятор.
С его помощью самозанятые граждане, желающие воспользоваться услугой добровольного пенсионного страхования, смогут рассчитать свою будущую пенсию.
Это решение разработали Министерство труда и Федеральная налоговая служба (ФНС). «Мы создаем достаточно удобный сервис, с помощью которого вы сможете увидеть, сколько вам необходимо платить на сегодняшний день, в какой период и какую пенсию вы будете получать в конечном итоге», — рассказал Котяков.
По мнению министра, самозанятые граждане страдают от отсутствия социальных гарантий: режим самозанятости не подразумевает возможности взять больничный и отпуск или получить компенсацию в результате несчастного случае на предприятии. Решением этой проблемы должно стать добровольное пенсионное страхование, считает Котяков.
Чтобы воспользоваться услугой добровольного пенсионного страхования и откладывать таким образом средства на будущую пенсию, самозанятому гражданину нужно подать заявление в Пенсионный фонд.
Котяков отметил, что добровольное пенсионное страхование не решит всех проблем, так как, возможно, не будет востребовано среди исполнителей. Однако, по мнению министра, создание системы принудительных налоговых отчислений потребует появления нового налогового режима. «Это будет уже не режим самозанятости», — сказал Котяков.
По его словам, на подачу заявления о добровольном пенсионном страховании самозанятых будут мотивировать платформы, предоставляющие им рабочие места: «Они [платформы] будут заинтересованы в создании дополнительной гарантии для своих исполнителей, чтобы привлекать к себе качественных сотрудников в рамках конкурентной среды».