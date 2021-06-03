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17:41 (мск), источник: Ведомости

Минтруд заявил о начале реализации программы Всемирного банка по снижению бедности

Правительство России уже начало модернизировать систему социальной защиты в стране с помощью реализации мер, согласующихся с предложениями Всемирного банка по снижению бедности вдвое к 2030 г., заявил «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ее (программу Всемирного банка. — прим. ред.) уже частично реализовываем. Старт модернизации системы социальной защиты в России уже начат. Если вы посмотрите на условия выплат пособия детям от трёх до семи лет, то это своего рода прототип того, что предлагает на сегодняшний день Всемирный банк», — сказал он.

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Котяков пояснил, что в рамках выплат пособий детям от трёх до семи лет Минтруд впервые ввел систему оценки не только доходов, но также имущественного комплекса и наличия или отсутствия возможности занятости у конкретного гражданина. Такие правила вступили в силу с 1 апреля этого года. В зависимости от указанных критериев пособия назначаются в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

«То есть это как раз такой комплексный подход. Именно о нем говорит Всемирный банк в своих предложениях», — уточнил глава ведомства.

Котяков утвердительно ответил на вопрос, поддерживает ли Минтруд идеи Всемирного банка по модернизации системы социальной поддержки в России.

Если мы говорим о выплатах нуждающимся, вопрос всегда в размере и в обоснованности предоставления данной выплаты конкретному гражданину. Размер должен быть дифференцирован в зависимости от потребности конкретной семьи. И этот принцип уже сейчас реализуется.
Антон Котяков
министр труда и социальной защиты

В конце мая Всемирный банк предложил собственную концепцию по реформированию системы поддержки россиян. По оценкам экспертов, она должна снизить бедность в стране вдвое к 2030 г. Основные предложения строились вокруг реформирования системы социальной поддержки в России с опорой на уже действующую в стране программу социального контракта (ПСК), а также выплаты минимального гарантированного дохода.

По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в четвертом квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.

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