16:50 (мск), источник: РБК
«Мусора меньше, а солнца больше»: главные заявления ПМЭФ-2021
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Главные заявления участников ПМЭФ — в подборке РБК.
Андрей Белоусов, первый вице-премьер
О деньгах металлургов: «Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды». По его словам, «лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл» будут контрпродуктивны: «Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать».
Александр Новак, вице-премьер
О ценах на нефть по $200: «Я не представляю, допустим, что с завтрашнего дня прекращаются инвестиции в новые проекты. И что будет? Цена на нефть, наверное, будут $200 (за баррель. — РБК). <...> Все-таки, когда мы говорим об энергоресурсах, это, наверное, главный источник безопасности всех других отраслей: для промышленности, для потребления электроэнергии, которое будет расти более высокими темпами, чем обычная потребность в энергии» (цитата по ТАСС).
Ранее Международное энергетическое агентство призвало страны остановить инвестиции в новые нефтегазовые проекты для борьбы с глобальным потеплением.
О «Северном потоке-2»: «Что касается „Северного потока-2“, работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году».
Антон Силуанов, глава Минфина
Об отказе вкладывать средства ФНБ в доллары: «Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%».
Максим Орешкин, помощник президента
О «левом» уклоне экономической политики: «Мое мнение — сейчас глобально мир, особенно развитые страны, проходит пик неравенства и будет серьезный левый уклон в экономической политике. Мы будем больше видеть бюджетных расходов на социальную сферу, больше бюджетных расходов на экологию и инфраструктуру. С другой стороны этого уравнения — более высокие налоги для богатых и более высокие корпоративные налоги».
Михаил Мурашко, глава Минздрава
О третьей волне коронавируса: «Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]».
О коллективном иммунитете: «Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям».
Виталий Савельев, министр транспорта
О новом лоукостере: «Все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок... Мы будем пытаться создать в средней полосе еще один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки».
Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ
О стратегии ВЭБа: «Поскольку мы сейчас уже находимся в фазе принятия конкретных решений по стратегии каждой компании, находящейся в группе ВЭБ.РФ, то дальше мне представляется важным выполнять конкретную работу, добиваться конкретных результатов. Мне кажется, что период структурной перенастройки и поднастройки завершился».
Сергей Иванов, спецпредставитель президента по природоохранной деятельности
О мусоросжигательных заводах: «Мусор никогда не кончится. Это так же, как лес, ветер и солнце. Надеюсь, ветер не закончится, а солнце не погаснет. Поэтому и надо строить мусоросжигающие заводы, чтобы мусора стало меньше, а солнца больше».
Анатолий Чубайс, представитель президента по устойчивому развитию
О возможности технологической революции в России: «Мы стоим в шаге от такого масштаба технологической революции, которая в моем понимании сопоставима, может быть, только с промышленно-индустриальной революцией, начавшейся в Англии в XVIII веке».
О статусе энергодержавы: «То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода».
Аркадий Дворкович, глава фонда «Сколково»
О методах Жеглова по вмешательству на рынок продовольствия: «Я вчера был на форуме по ретейлу, и мне кажется, что уместной здесь является цитата из фильма „Место встречи изменить нельзя“. „Как держать, Глеб Егорыч?“ „Нежно“. Этот рынок нужно держать нежно и не действовать топорно. Я уверен», — заявил он в интервью РБК. «Я за рыночные [механизмы], но именно на рынке продовольствия без роли государства — никак. Другое дело, что эта роль государства должна быть нежной».
Мария Захарова, официальный представитель МИД
О законах об иноагентах:
Об американском: «В XXI веке, в тот момент, когда технологии позволили нам свободно общаться, действительно выйти за пределы, я имею в виду в информационном плане, границ, визовых ограничений, увидеть и столкнуться с использованием закона 30-х годов ХХ века об иноагентах <...> — это анахронизм».
О российском: «Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда. Мы продолжаем работать со всеми <...>. Это дезинформация, когда будут говорить о том, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ».
Роман Троценко, владелец «Новапорта»
О восстановлении авиаперевозок: «Мы ожидаем, что мы увидим завершение ковидных сложностей, следующий год будет полноценным. В этом году произойдет возврат к цифрам 2018 года, причем с заменой зарубежных маршрутов внутрироссийскими перевозками».