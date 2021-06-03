В России предложили изменить систему выплаты зарплат

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая тоже принимала участие в обсуждении, оценила эту идею.
Она указала, что есть такие банки, которые не хотели бы отдавать своих «зарплатников». Если корпорация заключает договор с одним из банков, то так называемые зарплатники держат деньги в одном банке.
«Банк от этого получает некий ресурс и может предложить людям некоторые бонусы», — сказала она.
Набиуллина сказала, что ЦБ готовится провести по этому поводу пилотный проект. «Мы за то, чтобы было меньше рабства мобильного, зарплатного и так далее. Должна быть бесшовность этих процессов и человек имел право выйти из одной системы в другую, и новые технологии дают такую возможность», — заключила глава ЦБ.
В марте Центробанк захотел разрешить россиянам переводить друг другу суммы до двух миллионов рублей в рамках системы быстрых платежей. Кроме того, с февраля 2021 года станет доступна оплата товаров и услуг по QR-кодам, с сентября того же года — периодические платежи. С января 2022-го граждане смогут получать переводы от юридических лиц, в том числе от брокеров и управляющих компаний.