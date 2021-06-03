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16:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В России предложили изменить систему выплаты зарплат

В России предложили изменить систему выплаты зарплат, сделав так, чтобы зарплату можно было переводить по номеру телефона. Такую инициативу во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выдвинул главный управляющий директор АО «Альфа-Банк» Владимир Верхошинский.

Источник: Reuters

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая тоже принимала участие в обсуждении, оценила эту идею.

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Она указала, что есть такие банки, которые не хотели бы отдавать своих «зарплатников». Если корпорация заключает договор с одним из банков, то так называемые зарплатники держат деньги в одном банке.

«Банк от этого получает некий ресурс и может предложить людям некоторые бонусы», — сказала она.

Набиуллина сказала, что ЦБ готовится провести по этому поводу пилотный проект. «Мы за то, чтобы было меньше рабства мобильного, зарплатного и так далее. Должна быть бесшовность этих процессов и человек имел право выйти из одной системы в другую, и новые технологии дают такую возможность», — заключила глава ЦБ.

В марте Центробанк захотел разрешить россиянам переводить друг другу суммы до двух миллионов рублей в рамках системы быстрых платежей. Кроме того, с февраля 2021 года станет доступна оплата товаров и услуг по QR-кодам, с сентября того же года — периодические платежи. С января 2022-го граждане смогут получать переводы от юридических лиц, в том числе от брокеров и управляющих компаний.

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