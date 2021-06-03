Россия откажется от долларов в ФНБ. Что это значит и к чему приведет?
Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил министр финансов Антон Силуанов. Экономисты называют это ожидаемым политическим решением, которое вряд ли что-то изменит.
«Мы, как и Центральный банк [России], приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% — вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — сказал Силуанов в кулуарах проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Изначально структура была такой — по 45% долларов и евро, 10% фунтов стерлингов. Сейчас — по 35% долларов и евро, юань — 15%, иена — 5%. Доля фунтов стерлингов не менялась.
Теперь доля евро снова увеличится — до 40%, юаня — до 30%, в золото будет вложено 20% активов, в фунты и иены — по 5%, пояснил Силуанов. Объем ФНБ на 1 мая составлял 13,8 трлн рублей (примерно 185,9 млрд долларов).
Фонд национального благосостояния — это государственный резервный фонд, который формируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (в просторечии его еще называют «кубышкой»).
«Честно? Никак»
Представители правительства, Кремля и ЦБ не ожидают больших изменений в экономике в связи с решением убрать доллар из ФНБ.
«Это связано в том числе и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства», — заявил на полях ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.
На вопрос журналистов, выносилось ли это решение на уровень руководства страны, он ответил утвердительно. А на вопрос, как оно может отразиться на курсе рубля, Белоусов ответил очень коротко: «Честно? Никак».
Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь поставил под сомнение надежность доллара как основной резервной валюты. «Процесс дедолларизации — он постоянный, — сказал Песков. — Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты».
Решение изменить валютную структуру ФНБ, отказавшись от доллара в пользу золота, вряд ли окажет существенное влияние на рынок, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах ПМЭФ. «Обычно у нас такие решения правительства каких-то серьезных проблем не вызывают», — цитирует ее Интерфакс.
В этом году заявления российских властей о постепенном отказе от доллара в российской экономике звучали не раз. Россия последовательно уходит от зависимости от американской валюты, говорил в марте председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также призывала снижать зависимость экономики «от какой-то одной валюты».
«Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — говорил в феврале замглавы МИД России Сергей Рябков.
В международной практике при «санкционных обострениях» активы центральных банков никогда не замораживаются — за очень редкими исключением, знает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
«Но активы минфина могут быть объектами заморозки. Поэтому, если будут какие-то ограничения на операции с российским правительством, в принципе можно представить ситуацию, когда российскому правительству будет сложно выходить из долларовых активов», — оценила она риск санкционных угроз, о которых говорил вице-премьер Белоусов.
«Возможно, эти деньги инвестированы в ценные бумаги, которые погашаются в ближайшее время. Тогда эти деньги будут перевложены в другие ценные бумаги. Правительство примет решение инвестировать в другие валюты. Это в принципе никак не влияет на внутренний валютный рынок», — сказала Орлова Би-би-си.
По ее оценке, это политический жест — власти России решили «заявить свою позицию».
Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов назвал отказ от долларов в структуре ФНБ «вполне ожидаемым решением».
«Ранее ЦБ уже сократил свою долю долларов в международных резервах. Поэтому, когда минфин обдумывал, что ему делать со своими резервами, он рассматривал варианты, близкие к тому, что сделал Центральный банк», — сказал эксперт Би-би-си.
«По большому счету, это не должно затруднить проведение сделок и расчетов, потому что никаких глубинных изменений не происходит. Да, структура активов несколько меняется, но это не проблема — для коммерческих организаций ничего не меняется», — уверен Шибанов.
«Здесь имеются вопросы по поводу полученной доходности, потому что доллар, конечно, выглядит привлекательно. Но и история с евро и иеной тоже может выглядеть привлекательно, и неизвестно, как будет вести себя доллар в обозримом будущем. В любом случае, тут есть потенциальные геополитические риски, с которыми придется работать», — полагает эксперт.
Шибанов напомнил, что дедолларизация в России началась «довольно давно»: «Население привыкло больше думать в рублях, и в 2020 году мы не увидели никакого оттока в валюту, когда было колебание рубля. Многие международные расчеты проводятся в рублях, а внешний долг очень сильно упал. То есть такая автоматическая дедолларизация уже происходила, и это один из последних шагов, которые государство хотело бы сделать, думая об отказе от доллара».
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