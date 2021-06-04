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09:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Себестоимость производства молока растет

Резкий рост стоимости кормов и кормовых добавок вынуждает производителей молока экономить на этой статье расходов, что негативно сказывается на продуктивности ферм. В результате темпы роста выпуска молока по итогам первых четырех месяцев года сократились с 6% до 2% год к году. Участники рынка отмечают, что слабый рост цен на их продукцию не позволяет компенсировать издержки, и просят дополнительных субсидий. В Минсельхозе подчеркивают уже принятые меры поддержки, но готовы «взаимодействовать по вопросам их совершенствования».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», на совещании в Минсельхозе 2 июня гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сообщил о снижении темпов роста производства молока в России. По его словам, в январе—апреле выпуск товарного молока вырос на 2%, до 17,1 млн тонн, тогда как годом ранее увеличение составляло 6%.

Более того, в шести регионах, которые входят в число ключевых поставщиков молока, зафиксировано снижение производства. Речь идет о Вологодской, Ярославской, Ленинградской области, Краснодарском, Красноярском и Алтайском крае. Как отметил на совещании господин Белов, позитивный тренд развития отрасли, наблюдаемый последние годы, «может быть сломлен». Артем Белов подтвердил «Ъ», что совещание было.

Сдерживающим фактором развития отрасли выступает рост себестоимости производства молока, которая в апреле была на 18% выше, чем годом ранее.

Причина прежде всего в увеличении цен на высокобелковые или протеиновые корма, которые занимают до 60% себестоимости в молочном животноводстве.

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Так, растительные жмыхи за год подорожали на 58%, до 26,8 тыс. руб. за тонну, комбикорма — на 27%, до 17,8 тыс. руб. тонн, фуражное зерно — на 13%, до 12,9 тыс. руб. за тонну, следует из презентации «Союзмолока», представленной на совещании. Стоимость молока не компенсирует эти затраты: по данным союза, средние цены за год выросли на 4%, до 27,9 руб. за 1 л.

В результате, рассказал Артем Белов, часть молочных предприятий уже сократили потребление дорогих кормов и их компонентов, а небольшие и средние хозяйства вообще отказываются от содержания молочных ферм.

В хозяйстве «Лосево» в Ленинградской области, которое в том числе включает молочный завод, заявили, что продают основную часть голов в рамках реорганизации компании, оптимизации процессов и сокращения издержек и планируют закупать сырье.

Вице-президент по региональному развитию ГК «Дамате» Андрей Григоращенко подтверждает рост стоимости энергетических, кормовых и белковых компонентов, необходимых для питания высокопродуктивных молочных коров, отмечая, что от этого страдают прежде всего небольшие хозяйства. Глава совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев добавляет, что дорожают также ветеринарные препараты и компоненты для растениеводства.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько поясняет, что в прошлом году из-за засухи на юге России, которая продлилась с середины лета до осени, аграрии смогли заготовить корма в меньшем объеме, чем ожидалось. Кроме того, наблюдается общемировой рост цен на корма, напоминает он.

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Но господин Рылько ожидает, что в ближайшие пару месяцев ситуация стабилизируется. ИКАР фиксирует рекордные посевы в центре страны сои, подсолнечника и рапса, что обеспечит рост предложения.

В «Союзмолоке» считают, что для предотвращения дальнейшего развития негативной тенденции необходимо увеличить субсидии на производства молока с текущего уровня 1,79 руб. на 1 л. Предложение уже было направлено в Минсельхоз. В «Дамате» считают оптимальным увеличение субсидии на 2 руб. за 1 л.

В Минсельхозе уточняют, что правительство уже приняло комплекс мер, которые позволяют сократить издержки производителей. Среди них, в частности, установка экспортных пошлин на зерно и введение льготных краткосрочных кредитов животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. В министерстве продолжают взаимодействовать с отраслевыми союзами, в том числе по вопросам совершенствования мер господдержки. По итогам этого года Минсельхоз ожидает производство молока на уровне не менее 32,6 млн тонн. В 2020 году показатель был 32,2 млн тонн.

Алексей Полухин

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