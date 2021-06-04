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10:39 (мск), источник: Life.ru

В Госдуме предложили ввести новый налог на недвижимость россиян

По мнению парламентария, надо рассмотреть возможность повышения сборов в казну и с дорогих автомобилей и яхт.

Источник: Агентство «Москва»

Увеличить налог в зависимости от количества объектов недвижимости либо их площади предложил зампред Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов. Депутат считает, что в стране необходимо повышать нагрузку на богатейших граждан.

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«Например, когда у человека помимо одной квартиры есть ещё четыре-пять, которые он сдаёт. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определённой площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», — поделился Щапов мнением в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что для внедрения инициативы надо будет ещё всё тщательно посчитать. Парламентарий также предлагает ввести более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты.

Ранее его коллега по Госдуме Виталий Милонов призвал увеличить налоги для «социально безответственных артистов», а также на букмекерские конторы и коллекторские агентства.

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