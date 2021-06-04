Россия впервые разрешила трудовым мигрантам приезжать на поезде

08:02 (мск), источник: Daily Storm
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Россия решила упростить для трудовых мигрантов возможность попасть в страну, рассказал в интервью «Известиям»
«Сейчас мигранты приехать могут только на самолетах. Мы рассмотрели возможность завоза железнодорожным путем… Обязательное тестирование на въезде и предложение обязательной вакцинации — эти меры, мы надеемся, позволят покрыть часть дефицита в рабочей силе», — сообщил Хуснуллин.
«Всего по всей экономике страны не хватает порядка двух миллионов [мигрантов]. По Москве эта цифра составляет более 100 тысяч человек. Сейчас мы рассматриваем меры, как упростить процедуру въезда. Мы действительно не хотим, чтобы в страну пришла новая волна коронавируса, но в то же время мы пытаемся найти баланс интересов», — добавил он.
«Дефицит трудовых ресурсов сегодня проблема номер один для строительного комплекса», — указал он.
20 мая глава ФСИН Александр Калашников на совете омбудсменов по правам человека в Красноярске заявил, что ведомство предлагает создать в России трудовые лагеря для осужденных, которые могли бы заменить мигрантов, особенно в тех местах, где не хватает рабочих рук. Он подчеркнул, что речь идет о социализации преступников, а не о создании ГУЛАГа.
Глава ФСИН уточнил, что он поднимал этот вопрос во время разговора с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, который рассказал о работающих на золотых приисках мигрантах из стран Средней Азии. Однако местные власти несут дополнительные расходы
24 мая глава Минюста Константин Чуйченко назвал правильной идею Калашникова о создании трудовых лагерей, чтобы осужденные могли заменять мигрантов.
По данным МВД, сейчас в России находится порядка 1,6 миллиона мигрантов, которые должны были покинуть страну, однако не могут этого сделать
В апреле замглавы МВД России Александр Горовой призвал руководства стран СНГ провести работу с нелегальными мигрантами в России. Он также предупредил, что всем иностранным гражданам, кто не смог покинуть страну