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08:02 (мск), источник: Daily Storm

Россия впервые разрешила трудовым мигрантам приезжать на поезде

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в стране не хватает около двух миллионов человек, в первую очередь на стройках.

Источник: РИА "Новости"

Россия решила упростить для трудовых мигрантов возможность попасть в страну, рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас они прибывают в РФ на самолете, сказал он, но правительство рассмотрело вариант и с поездами. По словам Хуснуллина, всех мигрантов будут тестировать на COVID-19 и предлагать вакцинацию. Вице-премьер отметил, что в России не хватает около двух миллионов мигрантов, назвав нехватку рабочих рук «проблемой номер один» для строек.

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«Сейчас мигранты приехать могут только на самолетах. Мы рассмотрели возможность завоза железнодорожным путем… Обязательное тестирование на въезде и предложение обязательной вакцинации — эти меры, мы надеемся, позволят покрыть часть дефицита в рабочей силе», — сообщил Хуснуллин.

«Всего по всей экономике страны не хватает порядка двух миллионов [мигрантов]. По Москве эта цифра составляет более 100 тысяч человек. Сейчас мы рассматриваем меры, как упростить процедуру въезда. Мы действительно не хотим, чтобы в страну пришла новая волна коронавируса, но в то же время мы пытаемся найти баланс интересов», — добавил он.

Вице-премьер указал, что Россию очень беспокоит вопрос нехватки трудовых мигрантов. По его словам, около миллиона иностранных граждан, которые трудятся в РФ, уехали, но не вернулись.

«Дефицит трудовых ресурсов сегодня проблема номер один для строительного комплекса», — указал он.

20 мая глава ФСИН Александр Калашников на совете омбудсменов по правам человека в Красноярске заявил, что ведомство предлагает создать в России трудовые лагеря для осужденных, которые могли бы заменить мигрантов, особенно в тех местах, где не хватает рабочих рук. Он подчеркнул, что речь идет о социализации преступников, а не о создании ГУЛАГа.

Глава ФСИН уточнил, что он поднимал этот вопрос во время разговора с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, который рассказал о работающих на золотых приисках мигрантах из стран Средней Азии. Однако местные власти несут дополнительные расходы из-за того, что приходится организовывать для работников чартерные рейсы на родину.

24 мая глава Минюста Константин Чуйченко назвал правильной идею Калашникова о создании трудовых лагерей, чтобы осужденные могли заменять мигрантов.

По его словам, сейчас обсуждается создание центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключенных от тысячи человек.

По данным МВД, сейчас в России находится порядка 1,6 миллиона мигрантов, которые должны были покинуть страну, однако не могут этого сделать из-за действующих коронавирусных ограничений. Уточняется, что принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тысяч человек.

В апреле замглавы МВД России Александр Горовой призвал руководства стран СНГ провести работу с нелегальными мигрантами в России. Он также предупредил, что всем иностранным гражданам, кто не смог покинуть страну из-за закрытых границ, но не имеет права находиться на территории РФ, предстоит покинуть ее до 15 июня, иначе этих людей выдворят силой.

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