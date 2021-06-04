ЦБ отозвал лицензию у РФИ-банка за расчеты с онлайн-казино

Как сообщается на сайте регулятора, РФИ-банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность», а также нормативные акты ЦБ. В течение последних 12 месяцев к банку «неоднократно применялись меры», в том числе вводились ограничения на осуществление им отдельных банковских операций.
«Деятельность РФИ-банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — говорится в пресс-релизе. ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление РФИ-банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банке введена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
РФИ-банк первым привлек внимание к серым платежам в пользу нелегальных казино, получив штрафы международной системы Visa еще в августе 2020 года. В самом банке отрицали причастность к обеспечению расчетов организаций игрового бизнеса. В декабре 2020-го РФИ-банк был в числе кредитных организаций, которые, по информации источников «Ъ», получили от ЦБ предписания об ограничении платежей в адрес нерезидентов.