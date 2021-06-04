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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

ПМЭФ-2021. День третий. Главное

В Санкт-Петербурге проходит 24-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Основные заявления и сделки третьего дня — в обновляемой подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сделки

  • «Газпром нефть» и НОВАТЭК подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки Северо-Врангелевского лицензионного участка на шельфе Арктики. «Газпром нефть» получит долю в 51%, НОВАТЭК — 49%.
  • НОВАТЭК и «Северсталь» подписали меморандум по водородной энергетике и снижению выбросов парниковых газов, предусматривающий пробный проект производства «голубого» водорода.
  • Яндекс подписала с Национальной системой платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей (СПБ)) соглашение об использовании в сервисах компании СБП.
  • Компания Network International LCC, лидирующая на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, подписала соглашение с российской платежной системой «Мир». Карты «Мир» начнут принимать в Объединенных Арабских Эмиратах.
  • «ВТБ Капитал» приобретает за $75 млн миноритарную долю в компании Delimobil Holding S.A. — головной компании каршеринговых сервисов «Делимобиль» и Anytime и сервиса аренды авто Anytime.Prime.
  • ВЭБ. РФ, корпорация «Туризм. РФ», компании «Интеррос» и «Васта Дискавери» подписали соглашение о совместной реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта «Долина Васта» в Сочи. Общий объем инвестиций в проект с учетом инженерной и транспортной инфраструктуры предварительно оценивается примерно в 80 млрд руб.
  • ВЭБ. РФ поможет развивать объекты олимпийского наследия в Сочи в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это следует из соглашений о комплексном развитии территорий, строительстве отелей и развитии туркластеров, подписанных ВЭБ. РФ с ООО «Курорт плюс» и ООО «Юг-Бизнеспартнер». Как пояснили РБК в ВЭБ. РФ, соглашения касаются долгов на 200 млрд руб.
  • «Роснефть» и Трубная металлургическая компания (ТМК) договорились о поставке металлургической продукции для реализации проекта «Восток ойл». Соглашение подписали «Восток ойл» (входит в «Роснефть») и «Синарастройкомплект» (дочерняя компания группы «Синара», которая входит в ТМК).
  • «Россети», «Росатом» и КамАЗ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области расширения применения электротранспорта в России.
  • Правительство Кузбасса и «Русал» подписали соглашение о завершении строительства Крапивинской гидроэлектростанции, которое началось в 1975 году.
  • ГК «Титан» и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве. Корпорация планирует инвестировать порядка 5 млрд руб. в строительство предприятия по выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей в Нижегородской области.
  • Компания Mars в России подписала с Ростовской областью соглашение, предусматривающее строительство третьей очереди завода Mars Petcare стоимостью 4 млрд руб.
  • Газпромбанк, ВЭБ. РФ и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) рассматривают возможность предоставить до $800 млн на строительство газохимического комплекса в Узбекистане. Соответствующее соглашение было подписано с одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана — Jizzakh Petroleum.

Заявления

Президент России Владимир Путин: закончена прокладка первой нити «Северного потока-2»; льготная ипотека продлена до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%; до конца июня необходимо проработать возможность платной вакцинации от коронавируса для иностранцев; компании общепита с выручкой до 2 млрд руб. будут освобождены от уплаты НДС.

Источник: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил «Ъ FM», что бизнес должен играть по правилам, которые устанавливает государство: «Государство устанавливает правила игры, и бизнес должен играть по этим правилам, а дальше нужно обсуждать. Либо бизнес не выполняет эти правила игры, и он может быть недостаточно хороший, либо правительство установило недостаточно прозрачные или эффективные правила игры».

Кроме того, Греф спрогнозировал инфляцию в России в 2021 году: «У меня нет ощущений, что инфляция пробьет барьер в 6%. К осени мы получим снижающийся тренд. В следующем году мы будем иметь абсолютно контролируемую ситуацию».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия должна выходить из-под влияния доллара и укреплять собственную валюту: «Надо относиться очень бережно к тем средствам, которые у нас есть, а американская валюта, доллар, зачастую используется, в том числе, для политического давления. Мы с вами видели, чем это заканчивается. Поэтому надо выходить из-под влияния доллара и укреплять собственную национальную валюту».

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что цены на продукты питания в России стабилизировались. «В последнюю неделю мы фиксируем превышение цен над уровнем инфляции только в отношении “борщевого набора”, но это сезонный фактор. Самый большой вклад, больше 11% — это картофель», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что вскоре начнутся серийные поставки в войска систем ПВО нового поколения С-500 «Прометей» и гиперзвуковых ракет «Циркон»: «Президент сказал, что завершаются государственные испытания (С-500.— “Ъ”). Это говорит о том, что мы уже на пороге серийных поставок».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что россияне по программе детского туристического кешбэка получили возврат почти на 1 млрд руб. Он добавил, что в рамках данной программы россияне совершили операции на сумму более 2,1 млрд руб.: «Очевидно, что это востребованная услуга. Еще положительный эффект в том, что, как всегда при цифровизации, происходят сквозная прослеживаемость и повышение прозрачности всех процессов».

Источник: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что подведение газа к участку (так называемая последняя миля) в рамках бесплатной газификации не отразится ни на промышленных, ни на розничных потребителях. «Источники финансирования — это средства “Газпрома” и Единого оператора (газификации.— “Ъ”). Точка», — сказал Новак. Он добавил, что речь идет о собственных средствах, в том числе получаемых от тарифа газораспределительной организации.

Кроме того, по словам Новака, в мае Россия улучшила исполнение сделки ОПЕК+ по сравнению с апрелем, сделка была исполнена почти на 100%.

Источник: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин намерен убедить президента США Джо Байдена прекратить вводить санкции против российских предприятий. «Несколько месяцев назад я написал письмо в Министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», — заявил Рогозин.

Кроме того, глава «Роскосмоса» не исключил, что в 2021 году на предприятия госкорпорации придет частный капитал.

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена: «Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется, в нас. Та ситуация, которая сложилась — стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране. Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции. Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению».

Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов сообщил, что необходима «донастройка законов» для бесперебойного соблюдения прав бизнеса. «Важно добиваться построения системы, гарантирующей бесперебойное соблюдение прав предпринимателей, в первую очередь посредством донастройки соответствующей законодательной базы», — сказал Краснов. Он попросил предпринимателей «не стесняться и сообщать о нарушении прав с целью оперативного принятия мер прокурорского реагирования».

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, правительство РФ рассматривает возможность разрешить ввоз мигрантов для работы на стройках по железной дороге после обязательного тестирования на инфекции. Он отметил, что заключенных уже начали привлекать на стройки в Москве и Подмосковье.

Источник: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что главный лозунг создаваемого в России «санитарного щита» — эпидемия без локдаунов. По словам Поповой, надо обеспечить нормальное функционирование страны, экономики, общественных отношений, не давая распространяться инфекции.

Источник: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС

Глава минтруда Антон Котяков сообщил, что министерство рассмотрит возможность введения ежегодного выходного дня 31 декабря. Ранее он говорил, что в 2022 году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы: с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года. Кроме того, Котяков заявил, что более 80% бедных в России приходится на семьи с детьми.

Источник: Александр Казаков, Коммерсантъ

Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания не ожидает роста стоимости авиабилетов на фоне пандемии. «Не мы повышаем стоимость (авиабилетов.— “Ъ”). Цена билета — это баланс спроса и предложения. Есть важные факторы, на которые мы влиять не можем: например, существенный рост стоимости топлива, девальвация рубля при наличии лизинговых контрактов. Но, опять же, наши внутренние тарифы остаются практически неизменными».

Кроме того, Полубояринов сообщил, что «Аэрофлот» рассчитывает на возобновление рейсов в Египет в ближайшие дни.

Источник: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава думского комитета по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров раскритиковал ситуацию с инвестклиматом в России. «Нельзя постоянно жить на государственных инвестициях, а частных инвестиций не будет, если не будет инвестклимата. Вот у нас третий день форума — еще никого не арестовали, уже успех», — заявил он на деловом завтраке Сбера.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не сомневается, что российская вакцина «Спутник V» в ближайшее время будет признана Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): «У нас нет абсолютно никакого сомнения, что “Спутник V” в ближайшее время будет принят для перемещений в большинство стран. Нельзя игнорировать 3,2 млрд человек, которые живут в странах, зарегистрировавших нашу вакцину».

Кроме того, Дмитриев заявил, что Россия уже в июле может запустить туры для желающих привиться отечественными вакцинами от коронавируса иностранцев.

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