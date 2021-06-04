17:02 (мск), источник: Коммерсантъ
ПМЭФ-2021. День третий. Главное
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Президент России Владимир Путин: закончена прокладка первой нити «Северного потока-2»; льготная ипотека продлена до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%; до конца июня необходимо проработать возможность платной вакцинации от коронавируса для иностранцев; компании общепита с выручкой до 2 млрд руб. будут освобождены от уплаты НДС.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил «Ъ FM», что бизнес должен играть по правилам, которые устанавливает государство: «Государство устанавливает правила игры, и бизнес должен играть по этим правилам, а дальше нужно обсуждать. Либо бизнес не выполняет эти правила игры, и он может быть недостаточно хороший, либо правительство установило недостаточно прозрачные или эффективные правила игры».
Кроме того, Греф спрогнозировал инфляцию в России в 2021 году: «У меня нет ощущений, что инфляция пробьет барьер в 6%. К осени мы получим снижающийся тренд. В следующем году мы будем иметь абсолютно контролируемую ситуацию».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия должна выходить
Кроме того, по словам Новака, в мае Россия улучшила исполнение сделки ОПЕК+ по сравнению с апрелем, сделка была исполнена почти на 100%.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин намерен убедить президента США Джо Байдена прекратить вводить санкции против российских предприятий. «Несколько месяцев назад я написал письмо в Министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», — заявил Рогозин.
Кроме того, глава «Роскосмоса» не исключил, что в 2021 году на предприятия госкорпорации придет частный капитал.
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена: «Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется, в нас. Та ситуация, которая сложилась — стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране. Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции. Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению».
Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов сообщил, что необходима «донастройка законов» для бесперебойного соблюдения прав бизнеса. «Важно добиваться построения системы, гарантирующей бесперебойное соблюдение прав предпринимателей, в первую очередь посредством донастройки соответствующей законодательной базы», — сказал Краснов. Он попросил предпринимателей «не стесняться и сообщать о нарушении прав с целью оперативного принятия мер прокурорского реагирования».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что главный лозунг создаваемого в России «санитарного щита» — эпидемия без локдаунов. По словам Поповой, надо обеспечить нормальное функционирование страны, экономики, общественных отношений, не давая распространяться инфекции.
Глава минтруда Антон Котяков сообщил, что министерство рассмотрит возможность введения ежегодного выходного дня 31 декабря. Ранее он говорил, что в 2022 году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы: с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года. Кроме того, Котяков заявил, что более 80% бедных в России приходится на семьи с детьми.
Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания не ожидает роста стоимости авиабилетов на фоне пандемии. «Не мы повышаем стоимость (авиабилетов.— “Ъ”). Цена билета — это баланс спроса и предложения. Есть важные факторы, на которые мы влиять не можем: например, существенный рост стоимости топлива, девальвация рубля при наличии лизинговых контрактов. Но, опять же, наши внутренние тарифы остаются практически неизменными».
Кроме того, Полубояринов сообщил, что «Аэрофлот» рассчитывает на возобновление рейсов в Египет в ближайшие дни.
Глава думского комитета по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров раскритиковал ситуацию с инвестклиматом в России. «Нельзя постоянно жить на государственных инвестициях, а частных инвестиций не будет, если не будет инвестклимата. Вот у нас третий день форума — еще никого не арестовали, уже успех», — заявил он на деловом завтраке Сбера.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не сомневается, что российская вакцина «Спутник V» в ближайшее время будет признана Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): «У нас нет абсолютно никакого сомнения, что “Спутник V” в ближайшее время будет принят для перемещений в большинство стран. Нельзя игнорировать 3,2 млрд человек, которые живут в странах, зарегистрировавших нашу вакцину».
Кроме того, Дмитриев заявил, что Россия уже в июле может запустить туры для желающих привиться отечественными вакцинами от коронавируса иностранцев.