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13:40 (мск), источник: Ведомости

Греф назвал нерациональной раздачу населению «вертолётных денег»

Раздача «вертолётных денег» в ряде стран во время пандемии коронавируса — это абсолютно нерациональная политика, заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Источник: РИА "Новости"

Термин «вертолетные деньги» ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 г. Описывая связь между эмиссией денег и инфляцией, он смоделировал ситуацию, при которой «напечатанные» деньги разбрасываются с вертолета.

«Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса — “вертолётные деньги”. Это раздавали деньги всем. Но это абсолютно нерациональная политика. Никогда не хватит денег для того, чтобы помогать всем. И не нужно помогать всем. Нужно помогать бедным. Нужно помогать тем, у кого сложилась жизненная ситуация таким образом, что у него не хватает доходов для достойной жизни», — сказал Греф.

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Он отметил, что для поддержки населения нужно реализовывать адресную социальную помощь.

В частности, он выступил за увеличение зарплат, социальных пособий, пенсий и прочих выплат нуждающимся.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил, что правительство не поддерживает идею разовых выплат населению из-за пандемии коронавируса. Так как рубль не является резервной валютной, возможности для постоянной эмиссии нет, отметил он.

Ранее идею разовых выплат населению раскритиковала и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, подобная мера угрожает разгоном инфляции и «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х гг.

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