«Третий день форума, а еще никого не арестовали». Как прошел деловой завтрак «Сбера»

Заявленными темами делового завтрака «Сбера» были клиентоориентированность государства, цифровизация и оценка деятельности текущего правительства. В целом участники завтрака деятельность правительства оценили положительно, особенно хвалили налоговую и отмечали высокие результаты в темпах цифровизации. Интересный диалог получился у главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и депутата Госдумы Андрея Макарова.
Венедиктов: Мы слушали, что здесь у нас Андрей Михайлович говорил: мало мы даем на образование, мало мы даем… и так далее. Андрей Михайлович десять лет председатель бюджетного комитета и один из лидеров правящей партии. Я уже слышу от вас все десять лет, что у нас блестящее правительство.
Макаров: Это говорит только о том, что у вас есть возможность попасть на завтрак. У многих ее нет.
Но надо отметить, что Андрей Макаров выступил, наверное, в привычной для себя роли — на деловых завтраках «Сбера» он часто задает провокационные вопросы или делает яркие заявления:
Третий день форума, а еще никого не арестовали. Но, с другой стороны, есть и недоработки. Не уверен, что обсуждение, кто кого «нахлобучил», максимально способствует созданию инвестиционного климата в стране.
Сущностно ничего принципиально нового на завтраке сказано не было. Стране нужны реформы, нужны независимые суды, а правительство дает мало денег. Министр финансов Антон Силуанов на этот раз ответил:
Денег много, и деньги, кстати говоря, растут. Но, друзья, дело не в деньгах, а в том, какой результат. С теми деньгами, которые у нас есть, многие другие страны добиваются больших и лучших результатов.
От бизнеса на деловом завтраке «Сбера» на этот раз выступал глава «Северстали» Алексей Мордашов:
У меня бывают ситуации время от времени, когда чуть ли не в один день меня приглашают на совещание, где обсуждают, как перебалансировать цены, а в тот же день вечером приглашают на совещание, где обсуждают, как нам повысить инвестиционную привлекательность. Что очень интересно, у меня твердое ощущение, что и то и другое делается совершенно искренне. Иногда это чуть ли не одни и те же люди.
По моим наблюдениям, естественные аплодисменты, то есть без дополнительных просьб от модератора Германа Грефа, прозвучали только на выступлении министра здравоохранения Михаила Мурашко после вот этих слов:
Попробуйте жить, как живет ваш десятилетний ребенок, — режим активности и питания, и через неделю ваш организм ответит вам благодарно.