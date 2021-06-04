14:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин заявил о продлении льготной ипотеки на год
Президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена на год — до июля 2022 года. Ставка будет повышена с 6,5% до 7%.
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Максимальная сумма стоимости жилья по льготной ипотеке в Москве и
Воспользоваться программой смогут все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года.
Как пояснил Путин, льготная ипотека была введена как антикризисная мера, и резко обрывать ее нельзя. Проект льготной ипотеки, по словам президента, позволил привлечь в строительство более 2 трлн руб., ее оформили более 500 тыс. россиян.
«Программа (льготной ипотеки.— “Ъ”) стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики (в пандемию коронавируса.— “Ъ”)», — подчеркнул Владимир Путин.
Программа ипотеки под 6,5% действует с весны 2020 года. За ее продление выступали, в частности, главы Сбербанка Герман Греф и президент ВТБ Андрей Костин. ВТБ прогнозировал, что по итогам 2021 года может быть выдано 5,4 трлн руб. ипотечных кредитов. В мае банки в России начали активно поднимать ставки по собственным программам ипотеки.