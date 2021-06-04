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14:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о продлении льготной ипотеки на год

Президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена на год — до июля 2022 года. Ставка будет повышена с 6,5% до 7%.

Источник: Агентство «Москва»

Максимальная сумма стоимости жилья по льготной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб., отметил президент. Предельная сумма кредита — 3,5 млн руб.

Распространить программу льготной ипотеки планируется на все регионы.

Воспользоваться программой смогут все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года.

Как пояснил Путин, льготная ипотека была введена как антикризисная мера, и резко обрывать ее нельзя. Проект льготной ипотеки, по словам президента, позволил привлечь в строительство более 2 трлн руб., ее оформили более 500 тыс. россиян.

«Программа (льготной ипотеки.— “Ъ”) стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики (в пандемию коронавируса.— “Ъ”)», — подчеркнул Владимир Путин.

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Программа ипотеки под 6,5% действует с весны 2020 года. За ее продление выступали, в частности, главы Сбербанка Герман Греф и президент ВТБ Андрей Костин. ВТБ прогнозировал, что по итогам 2021 года может быть выдано 5,4 трлн руб. ипотечных кредитов. В мае банки в России начали активно поднимать ставки по собственным программам ипотеки.

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