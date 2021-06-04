Ипотека, вакцинация и «Северный поток»: о чем говорил Путин на ПМЭФ

Вакцинация
Путин поручил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации иностранцев в России. По его словам, это обусловлено в том числе тем, что «отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин».
То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок.
Владимир Путинпрезидент РФ
Льготная ипотека
Путин предложил продлить программу льготной ипотеки для всех регионов до 1 июля 2022-го по ставке 7%. Предельная сумма кредита составит 3 млн рублей.
Цитата: «Эта программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Вместе с тем резко обрывать ее, сворачивать нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли».
Программа семейной ипотеки будет расширена на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если у них всего один ребенок. Ставка ипотеки для них составит 6%.
Цитата: «Напомню, что у нас уже действует системная мера — специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие — распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года. Даже если в семье пока лишь один ребенок. То есть, повторю, уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составила 12 млн рублей. И 6 млн рублей для всех других субъектов Российской Федерации».
Поддержка МСБ
- Для компаний общепита со следующего года запустят пилотный проект по смене налогового режима, компании, вошедшие в этот проект, освободят от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. За ними сохранится право уплаты страховых взносов по пониженной ставке 15%, если численность персонала не превысит 1500 человек.
Цитата: «Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала по объему выручки. Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. И часто этот фактор сдерживает рост бизнеса, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компании. Показательный пример здесь — сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл: отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15% даже в том случае, если численность персонала занятого компанией вырастет до 1500 человек. Сейчас такой порог — 250 человек».
- В Системе быстрых платежей (СБП) обнулят комиссию для малого и среднего бизнеса.
- Предприниматели, пользующиеся упрощенным режимом налогооблажения и контрольно-кассовой техники, должны быть как можно быстрее освобождены от подачи налоговых деклараций.
Мы договорились освободить от налоговой декларации тех предпринимателей, которые принимают упрощенный режим налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Законопроект уже принят в первом чтении, но работа забуксовала, прошу ускорить.
Владимир Путинпрезидент РФ
Антимонопольный контроль
Путин предложил не согласовывать с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению, если сделка не превышает 800 млн рублей.
Цитата: «Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет, компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое — до 800 млн рублей. Тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных лишних отчетов и бумаг. И такой же, более высокий порог, предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть если сумма сделки не превышает 800 млн рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами».
Меры стимуляции спроса
Доля товаров и услуг, которую крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у МСП, включая НКО, повышена до 25%.
Цитата: «Сейчас особенно актуальны меры, которые простимулируют спрос на продукцию предпринимателей, причем во всех секторах экономики. В этой связи предлагаю увеличить долю товаров и услуг, которые наши крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая НКО. Эта доля должна составлять не менее 25%. У нас много дискуссий на этот счет было. Сразу же хочу обратить внимание, что речь идет и о тех компаниях, которые работают в рамках 223 ФЗ, и о тех, которые работают с государственными муниципальными органами в рамках 44 ФЗ. Здесь много нюансов, я их понимаю <…> Но планка должна быть такой, о которой я сказал. А нюансы правительство доработает».
Необходимо сократить сроки расчетов за поставленные товары и услуги до 15 рабочих дней и до семи дней для малого бизнеса и социально ориентированных НКО.
Цитата: «Кроме того, нужно сократить предельные сроки расчетов за поставленные товары и услуги — с 30 до 15 рабочих дней, тоже чрезвычайно важная мера. А для малого бизнеса и социально ориентированных НКО и вовсе с 15 до 7 дней. Естественно, такими преференциями должны пользоваться реально рабочие компании, а не разного рода фиктивные и аффилированные конторы. Прошу контролирующие органы учитывать этот вопрос. При этом поручаю правительству обратить особое внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд осуществлялись преимущественно у российских производителей. Конечно же, с соблюдением всех норм, в данном случае внутренней конкуренции».
«Северный поток — 2»
Цитата: «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода “Северный поток — 2”. Работа по второй нитке продолжается».
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