17:18 (мск), источник: Forbes
Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 впервые за два года
Цена нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $72 за баррель. Это максимальный показатель с мая 2019 года.
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Нефть марки Brent в ходе торгов превысила $72 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи. По состоянию на 16:22 мск стоимость контрактов с исполнением в августе на поставку топлива составила $72,15 за баррель. Нефть поднялась выше $72 за баррель впервые с мая 2019 года, отмечает Reuters.
По итогам недели Brent может прибавить больше, чем 2,8%, а нефть WTI — около 4%, допускает Reuters. 1 июня ОПЕК и Россия решили сохранить апрельский план по увеличению добычи нефти до июля. Картель отметил, что спрос на нефть улучшается. «Цены на нефть нашли попутный ветер за счет четких признаков, что спрос существенно восстанавливается», цитирует Reuters аналитику Commerzbank.
«Лето и возобновление мировой экономики предвещают хороший спрос на нефть во второй половине года», — заявил агентству сотрудник брокера PVM Стивен Бреннок. Также росту цен поспособствовало замедление переговоров США и Ирана по ядерной сделке,
Рубль в пятницу укрепляется к основным валютам. Доллар опустился ниже 73 рублей впервые за месяц — после 7 мая. На минимуме американская валюта стоила 72,88 рубля (на момент публикации этого текста). Пятница — лишь второй день с 17 марта, когда доллар стоил меньше 73 рублей. Евро второй день подряд опустился ниже 89 рублей и достиг минимума после 31 марта, опустившись до 88,575 рубля.
Ринат Таиров