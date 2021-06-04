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20:22 (мск), источник: Известия

Кудрин призвал к уменьшению числа праздничных дней в России

России нужно уменьшать количество праздничных дней. Об этом заявил «Известиям» 4 июня глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя планы Минтруда по рассмотрению возможности введения выходного дня 31 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

«Ведь в чем как бы выбор — сам гражданин может себе определить, когда он хочет идти, взять отпуск или взять отгулы, если он хочет. Если нет — то он бы поработал, компаниям лучше, если меньше таких ограничений», — сказал он.

По словам Кудрина, с точки зрения ВВП страны чем больше рабочих дней в месяце или в году, тем больше ВВП.

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Ранее в пятницу глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2021 году 31 декабря выпадает на субботу и будет выходным, поэтому россиян ждут девять дней новогодних каникул. Позже он отметил, что ведомство рассмотрит возможность сделать последний день года постоянным выходным.

О достижении исторического рекорда Международными резервами России

Накануне Банк России сообщил, что международные резервы России за неделю с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и достигли $605,9 млрд, обновив исторический максимум.

Отвечая на вопрос «Известий» о том, что своего пика они достигают перед кризисом, Кудрин отметил, что «это никак с кризисом не связано». России нужно иметь запас, обычно считается, что запасы — золотовалютные резервные запасы — должны равняться шестимесячному объему импорта страны. Но это очень условная величина, может быть, что для страны нужен дополнительный запас прочности в силу нашей большей зависимости от цен на нефть и газ, потому что они являются основным источником валютных поступлений в РФ.

В связи с этим, по его словам, стране нужно иметь двойной запас, и сейчас она «имеет больше, чем двойной запас, но это нормально».

Международные (золотовалютные) резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Мировом валютном фонде (МВФ) и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

О решении о выведении доллара из ФНБ

Решение Минфина России об обнулении доли доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) — это техническая операция, в мире достаточно мировых валютных надежных активов, а активы — как правило, ценные бумаги, номинированные в валюте, сказал Кудрин «Известиям».

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«Да, жалко отказываться от активов долларов, потому что они очень надежные, стабильные, в чем-то они даже чуть-чуть стабильней, чем все остальные», — отметил он, добавив, что есть и другие активы подобного масштаба, рода и надежности.

Он подчеркнул, что для России в данном случае ничего не меняется, скорее всего, это вынужденная мера в расчете на санкции или опасность ухудшения системы расчетов в долларовых единицах, потому что все расчеты в мире в долларах осуществляются в полномочной федеральной резервной системе американскими банками. В том числе это информационная зависимость, потому что видны все трансакции, проводимые банками.

«Поэтому, наверное, в данном случае какая-то страховка возможна и оправданна», — считает он.

Кудрин подчеркнул, что это не влияет и на операции россиян с долларами, российских компаний, обмен — на бирже или в обменниках.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил об исключении доллара из ФНБ. Ведомство снизит и долю британского фунта в фонде. Предполагается, что переход к новой структуре займет около месяца.

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