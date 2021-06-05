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01:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин уточнил позицию России по использованию доллара

Президент России Владимир Путин уточнил позицию России по использованию доллара. По его словам, страна не намерена полностью отказываться от него в качестве резервной валюты или универсального средства для расчетов, передает ТАСС.

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Источник: AP 2021

«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так. Я говорил о другом», — заявил он. Как пояснил президент, он имел в виду то, что США используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он уточнил, что в обновленной структуре ФНБ не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. При этом повысится доля евро (с 35 процентов до 40) и юаня (с 15 процентов до 30). В два раза сократится доля британского фунта стерлингов (с 10 процентов до 5), и впервые появится золото в объеме 20 процентов. Японская йена сохранится на уровне 5 процентов.

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